Elektroniczne podpisy pod obywatelskimi uchwałami. To propozycja radnych Polski 2050

Luty 9, 2022

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Obok tradycyjnych podpisów, również te w formie elektronicznej. To pomysł białostockich radnych Polski 2050 na usprawnienie zbierania głosów poparcia pod społecznymi inicjatywami.

Obecnie, aby uchwała obywatelska trafiła pod obrady rady miasta, mieszkańcy muszą zebrać co najmniej trzysta podpisów na papierowym formularzu.

Propozycja elektronicznych głosów ma ułatwić mieszkańcom Białegostoku podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych i być uzupełnieniem dla tradycyjnej formy.

– Żyjemy w XXI wieku i chyba wypadałoby zacząć robić pewne rzeczy w sposób nowoczesny, bezpieczny, łatwiejszy dla ludzi i dzięki naszej wspólnej inicjatywie będziemy mogli zbierać podpisy przez internet, tj; w przypadku Budżetu Obywatelskiego. Wierzymy, że nasze działanie zwiększy udział białostoczan w demokracji, i że poczują oni, że mają wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście, na konkretne sprawy – mówił radny Polski 2050 Tomasz Kalinowski.

Pod projektem uchwały podpisali się przedstawiciele wszystkich opcji politycznych zasiadający w radzie miasta.

– Powstała uchwała, pod którą podpisali się przedstawiciele wszystkich opcji politycznych: Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polski 2050. Mam nadzieję, że projekt będzie łączyć wszystkich, bez względu na to, w co wierzą, jakie mają poglądy i nie będzie on kolejną przyczyną do kłótni – dodawał radny Polski 2050 Maciej Biernacki.

Projekt uchwały najprawdopodobniej zostanie poddany pod głosowanie na lutowej sesji miasta. (ea)