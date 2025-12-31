Elektroniczna szachownica i inteligentna lokalizacja. Studenci PB nagrodzeni przez SEP

31 grudnia, 2025

Elektroniczna szachownica wspomagająca naukę gry, systemy lokalizacji obiektów oraz analiza pracy przekształtników energii – to projekty, które przyniosły studentom Wydziału Elektrycznego Politechnika Białostocka sukces w dorocznym konkursie Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki. Laureaci udowodnili, że inżynierska pasja może przekładać się na konkretne, nowoczesne rozwiązania techniczne.

Oddział Białostocki SEP oraz Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej od lat wspólnie promują najzdolniejszych absolwentów kierunków związanych z elektryką, m.in. elektrotechniki, ekoenergetyki, elektroniki i telekomunikacji oraz automatyki przemysłowej. Co roku nagradzani są autorzy najlepszych prac inżynierskich i magisterskich.

– Studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej po raz kolejny udowodnili, że ich inżynierska pasja przekłada się na konkretne, nowoczesne rozwiązania techniczne – podkreślono w komunikacie uczelni.

W tegorocznej edycji konkursu oceniono dziewięć prac dyplomowych obronionych w roku akademickim 2024/2025.

Laureaci i nagrodzone projekty

Pierwsze miejsce zdobyła inż. Paulina Święcka za pracę pt. Projekt i wykonanie elektronicznej szachownicy wspomagającej naukę gry w szachy. Promotorem pracy był dr inż. Andrzej Karpiuk.

Drugie miejsce – ex aequo – przyznano dwóm projektom. Inż. Bolesław Kazberuk został nagrodzony za analizę działania przekształtników dc/dc współpracujących z zasobnikiem energii, przygotowaną pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Kulikowskiego. Równorzędną nagrodę otrzymał inż. Dominik Wilczyński za realizację systemu lokalizacji obiektów opartego na pomiarach siły sygnału bezprzewodowego RSSI, którego promotorem był dr hab. inż. Adam Idźkowski, prof. PB.

Finał podczas spotkania opłatkowego

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 grudnia 2025 roku podczas Oddziałowego Spotkania Opłatkowego Białostockiego Oddziału SEP. Laureaci odebrali nagrody pieniężne, a zarówno autorzy prac, jak i ich promotorzy zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami.

O wysokim poziomie merytorycznym konkursu świadczy skład kapituły, w której znaleźli się doświadczeni specjaliści i praktycy, m.in. dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB jako przewodniczący oraz przedstawiciele środowiska naukowego i branżowego.

– Ich prace to najlepsza wizytówka Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej – podsumowano w komunikacie uczelni.

(na podst. pb.edu.pl)