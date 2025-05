Electrum Up To Date Festival 2025

27 maja, 2025

W dniach 29–31 maja Białystok znów stanie się miejscem spotkania miłośników muzyki elektronicznej i ambientu. Electrum Up To Date Festival to wydarzenie dalekie od typowej festiwalowej formuły – skupione na niezależności, zaangażowaniu społecznym i trosce o środowisko. Radio Akadera jest patronem medialnym imprezy.

Atmosfera klubu, muzyka dla wtajemniczonych

Szesnasta edycja festiwalu stawia na autentyczność i atmosferę. Organizatorzy nie podążają za chwilowymi trendami, ale konsekwentnie budują miejsce spotkania dla odbiorców szukających czegoś więcej niż hałasu i blichtru. Obok klasycznego techno, electro i basów, ważną rolę odgrywają Centralne Salony Ambientu oraz wydarzenia specjalne, które poszerzają spektrum doznań – zarówno muzycznych, jak i emocjonalnych.

Trzy dni, sześć wydarzeń

Festiwalowe przestrzenie zapełnią się dźwiękiem przez trzy dni, obejmując m.in. ambientowy debiut na stadionie z udziałem Fennesza i Pejzaża, intensywne klubowe noce z udziałem artystów takich jak Rrose, Laksa, Ogazón czy SHXCXCHCXSH oraz performanse audiowizualne i live acty, które wymykają się klasyfikacjom gatunkowym.

Społeczny wymiar kultury

Electrum Up To Date Festival to również przestrzeń refleksji – wokół dobrostanu psychicznego, zrównoważonego rozwoju czy lokalnej tożsamości. Inicjatywy takie jak „Don’t Worry Be Yourself” czy znana z poprzednich edycji „Wyślij pocztówkę do Babci” potwierdzają, że organizatorzy traktują kulturę jako narzędzie do budowania wspólnoty i rozmowy o sprawach naprawdę ważnych. (hp)