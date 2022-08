Electrum Ambient Park. Muzyka, warsztaty, filmy w Parku Konstytucji 3 Maja

Sierpień 2, 2022

fot. A. Topczewska fot. A. Topczewska

Już w sobotę, 6 sierpnia w Alei Ambietnowej, w Parku Konstytucji 3 Maja całodniowe wydarzenie pełne kulturalnych aktywności. Ambient Park to muzyka ambientowa, joga, kreatywne warsztaty rodzinne w duchu zero-waste i projekcje filmowe.

– W tym roku spotykamy się w nowej odsłonie, najbardziej rozwiniętej edycji Ambient Parku w kilkuletniej historii – mówi Jędrzej Dondziło, dyrektor artystyczny Up To Date Festivalu.

– Nasze miasto Białystok posiada piękne tereny zielone, które na jeden dzień zmienimy w przestrzeń wypełnioną rodzinnymi warsztatami, kojącą muzyką ambientową, spektakularnymi projekcjami filmowymi i jogą na trawie. Nieprzypadkowo zapraszamy do Alei Ambientowej, która znalazła swoje miejsce na mapie Białegostoku. Jest to bowiem jedno z miejsc najczęściej uczęszczanych przez białostoczan podczas spacerów w poszukiwaniu oddechu pośród miejskiej zieleni – dodaje Jędrzej Dondziło. – Ambient to odpowiedź na współczesne życie w pośpiechu. Właśnie dlatego, wchodząc w wielopłaszczyznową współpracę z białostockim Electrum, po raz kolejny zmienimy Aleję Ambientową w twórcze miejsce zarówno dla fanów muzyki, jak i dla rodzin chcących połączyć zabawę z edukacją i kulturą. Tak rozbudowanej i pełnej różnorodnych, nie tylko muzycznych, atrakcji Ambient Parku jeszcze nie było – podkreśla.

Całą najbliższą sobotę można spędzić w parku. Impreza startuje o godz. 13, zakończenie przewidziano po godz. 22.

W programie Electrum Ambient Parku:

* Warsztaty dla najmłodszych (z rodzicami lub bez): „Zabawa – kartonowe auta przyszłości”, „Design do domu – tubowe stołki i stoliki”

* Sesje jogi na trawie, które poprowadzi Malika Tomkiel, doświadczona instruktorka jogi; godz. 13:30-14:30 i 16:00-17:30

* Unikatowe projekcje filmowe: “No Man is an Island” (Olia Mykhailiuk, SK.EIN), godz. 18:30, “Koyaanisqatsi” (muz. Philip Glass), godz. 20:00

Muzyka podczas Electrum Ambient Parku:

Hoax – godz. 13:30-16:00

Dtekk – godz. 16:00-18:30

SK.EIN live – godz. 19:10-20:00

Arovane live – godz. 21:30-22:30

Electrum Ambient Park to kolejna z inicjatyw, przy organizacji której ekipa Up To Date Festivalu postanowiła połączyć siły z białostocką firmą Electrum.

– Poza Electrum Ambient Park postanowiliśmy zaangażować się również w akcję Don’t Worry Be Yourself. Jej celem jest zwrócenie uwagi na konieczność dbania o zdrowie psychiczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku akcję zapoczątkowało odsłonięcie nowego muralu na szpitalu UDSK, a jej kontynuacją jest pierwszy w Polsce całkowicie charytatywny Pierwszy Latający Salon Ambientu” – mówi Jacek Popławski, Dyrektor Rozwoju i Strategii w Electrum Holding. (at)