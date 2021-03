Ekstrakty z roślin uleczą choroby. Ważne dla pacjentów odkrycia naukowe na PB

Marzec 31, 2021

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Żełuczka izidiowa, wielosił błękitny, czy starodub łąkowy to rośliny, z których ekstrakty wyleczą raka szyjki macicy, jelita, choroby bakteryjne, czarną febrę czy malarię. Profesor Grażyna Łaska z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku uzyskała cztery patenty na medyczne zastosowanie ekstraktów z roślin.

Żełuczka izydiowa jest porostem powszechnie występującym w Polsce. Badania nad ekstraktami tej rośliny wykazały szereg obiecujących aktywności. W porównaniu do leków przeciwnowotworowych, ekstrakt metanolowy i heksanowy sporządzony z rośliny działa kilkunastokrotnie skuteczniej.

Grażyna Łaska zbadała także ekstrakt z części nadziemnej wielosiła błękitnego: łodyg, liści i kwiatów. Podczas testów biologicznych wykazał on wysoką aktywność przeciwbakteryjną wobec pałeczki okrężnicy.

Kolejne opatentowane odkrycie dotyczy rzadkiego w Polsce gatunku, staroduba łąkowego. Ekstrakt z tej rośliny wykazał wysoką aktywność biologiczną wobec jednego z pierwotniaków, atakującego ludzi.

To najbardziej śmiercionośny w swoim gatunku pierwotniak, wywołujący najgroźniejszą postać choroby zwaną malarią i powodujący około miliona zgonów rocznie.

Teraz opatentowane rozwiązania czekają na badania przedkliniczne, które mogą zakończyć się jeszcze w tym roku.

– Gdyby pozytywne wyniki badań biologicznych przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem (in vitro), mogły być obecnie sprawdzone w badaniach przedklinicznych (in vivo), z sukcesem moglibyśmy doprowadzić do powstania nowych suplementów diety, produktów farmaceutycznych lub konkretnych leków – mówi Dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB.

Grażyna Łaska jest biologiem i botanikiem, pracownikiem Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska Politechniki Białostockiej. Na uzyskanie patentów czekała od trzech do sześciu lat. (ea/mc)