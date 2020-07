Ekstraklasa zwiększa wypłaty dla klubów. Jagiellonia za sezon 2019/20 dostanie ponad 14 mln złotych

Lipiec 21, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Kluby piłkarskiej ekstraklasy dostaną najwyższą w historii kwotę. Ekstraklasa SA wypłaci im 225 mln złotych. Rekordowe środki to rodzaj nagrody za wysiłek włożony we wznowienie i dokończenie rozgrywek po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Tegoroczne 225 mln złotych to o ponad 45% więcej niż w ubiegłym. Aż ponad 31 mln złotych z tej puli otrzyma Mistrz Polski – Legia Warszawa. To niemal dwukrotny wzrost wobec poprzedniego roku, kiedy za drugie miejsce w tabeli stołeczny klub otrzymał blisko 16 mln złotych.

Wicemistrz Polski – Lech Poznań otrzyma blisko 26,5 mln złotych, a trzeci Piast Gliwice około 21 mln złotych.

Jagiellonia Białystok, która sezon zakończyła na 8. miejscu otrzyma nieco ponad 14 mln złotych.

Od sezonu 2019/2020 środki przekazywane klubom z Ekstraklasy z tytułu scentralizowanych praw mediowych i marketingowych dzielone są według nowych zasad podziału.

Blisko połowa, bo 44% wypłacanych środków, jest dystrybuowana między kluby solidarnie, po równo. Pozostałe są dzielone wg zasady: 20% za miejsce w rankingu historycznym, 18% za zajęte miejsce w tabeli na koniec sezonu, 14% dla czterech drużyn występujących w rozgrywkach UEFA, zaś 0,5% przypada klubom z dolnej ósemki z opłaty solidarnościowej. Ponadto, od minionego sezonu wypłacane jest także wsparcie o wartości 1% do podziału dla drużyn, które spadają z Ekstraklasy do pierwszej ligi. W minionym sezonie Ekstraklasa zwiększyła też poziom środków na szkolenie młodych piłkarskich talentów do 17 mln zł rocznie (2,5% dzielonych środków), z czego ok. 5,6 mln zł jest dystrybuowane do klubów w ramach programu Pro Junior System. (mt/mc)