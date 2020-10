Ekstraklasa. Nowy termin meczu Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin

Październik 2, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Piłkarze Jagiellonii Białystok mieli w sobotę (03.10) grać wyjazdowy mecz z Pogonią w Szczecinie. Spotkanie zostało jednak odwołane, bo w zespole Portowców potwierdzono liczne przypadki zakażenia koronawirusem. Ekstraklasa podała nowy termin tej potyczki, Jagiellonia zmierzy się z Pogonią 30 października.

Najbliższy mecz podopieczni Bogdana Zająca rozegrają dopiero 17 października, z Lechem Poznań.

– Przed nami kilkanaście dni ciężkiej pracy, a mamy sporo rzeczy do poprawy, co widać było w meczu z Zagłębiem. Potrzebujemy przełamania i mam nadzieję, że zrobimy to w spotkaniu z Lechem Poznań. Obecnie „Kolejorz” gra najlepszą piłkę w Polsce. Mimo tego wierzę, że właśnie w tym starciu okażemy się lepsi – powiedział zawodnik Jagiellonii, Martin Pospisil.

Po pięciu kolejkach Jagiellonia ma na koncie osiem punktów. (mt/mc)