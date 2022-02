Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zaprasza na zajęcia. Rozpoczęły się zapisy

Luty 23, 2022

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. To inicjatywa realizowana z myślą o uczniach piątych i szóstych klas szkół podstawowych z Białegostoku i okolic. Rejestracja potrwa do końca lutego.

EUD to bezpłatne spotkania o tematyce ekonomicznej dostosowane do potrzeb dwunasto- i trzynastolatków. Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej i prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków biznesu.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy działa w systemie semestralnym. Każdy semestr nauki obejmuje sześć spotkań, trwających po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia dla uczniów – składające się z wykładów i części warsztatowej – prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów. Młodzi słuchacze EUD otrzymują wpisy do specjalnego indeksu i dyplom ukończenia nauki.

Równolegle z zajęciami dla dzieci odbywają się także wykłady dla rodziców. Służą one jako wsparcie i umożliwiają dorosłym pozyskanie nowej wiedzy niezbędnej do odpowiedzialnego wkraczania w świat ekonomii wspólnie z dzieckiem.

Zajęcia w semestrze letnim EUD odbywać się będą w soboty, w godzinach od 9:40 do 11:10, na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB w Kleosinie.

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj. (ea)