Ekonomia w pigułce dla uczniów 5. i 6. klas szkół podstawowych na Politechnice Białostockiej

Zajęcia z ekonomii dla uczniów. Trwają zapisy na bezpłatny Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, fot. Katarzyna Cichoń

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. To bezpłatne spotkania o tematyce ekonomicznej dostosowane do potrzeb 12- i 13-latków. Zajęcia odbywać się będą od października na Politechnice Białostockiej.

Każdy semestr Ekonomicznego Uniwersytetu składa się z sześciu spotkań, które podzielone są na część teoretyczną i warsztatową. Równolegle z zajęciami dla dzieci odbywają się także wykłady dla rodziców. Prowadzą je nauczyciele akademiccy oraz praktycy biznesu.

Każdy student obecny na minimum 4 z 6 wykładów w danym semestrze, otrzymuje dyplom ukończenia nauki. Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach mogą liczyć na certyfikat z wyróżnieniem. Rekrutacja chętnych potrwa do 30 września. (mt)

WYKAZ TEMATÓW DLA DZIECI (STUDENTÓW EUD):

SEMESTR zimowy 2023/2024

Sobota, 9:40-11:10, aula 18KB (hala Berlin)

28 października 2023 r., 18 listopada 2023 r., 2 grudnia 2023 r.

9 grudnia 2023 r., 16 grudnia 2023 r., 13 stycznia 2024 r.

28 października 2023

Dlaczego jedne kraje rozwijają się szybciej od innych? [OTOCZENIE GOSPODARCZE] Łukasz NAZARKO

18 listopada 2023

Automatyzacja i robotyzacja procesów w firmie [ZARZĄDZANIE] Łukasz DRAGUN

2 grudnia 2023

Organizacja pracy zdalnej w firmie [PRAKTYKA BIZNESU] Magdalena WASILEWSKA

9 grudnia 2023

Rola dyrektora finansowego w firmie [FINANSE PRZEDSIĘBIORCY] Monika WALICKA

16 grudnia 2023

Budowanie wizerunku organizacji [MARKIETING] Ewelina TOMASZEWSKA

13 stycznia 2024

Savoir-vivre – zasady, które obowiązują zawsze i wszędzie [EFEKTYWNE DOSKONALENIE SIĘ] Aneta TOMKIEL

WYKAZ TEMATÓW DLA RODZICÓW

Sobota, 9:40-11:10, sala 4KB

28 października 2023

Skuteczne nawyki rodzica [EFEKTYWNA EDUKACJA] Aneta TOMKIEL

18 listopada 2023

Jak uczyć oszczędzania od najmłodszych lat? [EKONOMIA W DOMU] Łukasz NAZARKO

2 grudnia 2023

Rynek mieszkaniowy – co nas czeka w przyszłości [ŻYCIE GOSPODARCZE] Grzegorz KOWERDA

9 grudnia 2023

Inteligencja emocjonalna [PSYCHOLOGIA I INTERAKCJE SPOŁECZNE] Maria ZAWADZKA-SAMOSZUK

16 grudnia 2023

Zagrożenia w Internecie [DZIECKO I MEDIA] Tomasz TROCHIMCZUK

13 stycznia 2024

Uzależnienia – jak rozpoznać i przeciwdziałać [SZTUKA WYCHOWANIA – ROLA RODZICA] Justyna BACŁAWSKA