Edukacyjny projekt Misja Muzeum w siedmiu małych szkołach

Listopad 22, 2022

Misja Muzem/Muzem Podlaskie,fot. A. Topczewska Misja Muzem/Muzem Podlaskie,fot. A. Topczewska

Muzeum Podlaskie dotarło z Misją Muzeum do siedmiu niewielkich szkół wiejskich w woj. podlaskim.

Misja Muzeum to projekt, który udostępnił ofertę edukacyjną, wystawienniczą i artystyczną Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i jego siedmiu oddziałów (Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Ratusz, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku, Muzeum Historyczne w Białymstoku, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Muzeum w Tykocinie, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, Muzeum Ikon w Supraślu) uczniom z podlaskich wsi i małych miasteczek.

W pierwszym etapie były wyjazdy edukatorów muzealnych do wybranych szkół i organizacja w nich specjalnych pokazów zajęć interaktywnych z wykorzystaniem dzieł. Zaprezentowana została też oferta muzeów, zarówno edukacyjna, jak i wystawiennicza. – Muzeum zapakowaliśmy do walizek i pojechaliśmy do szkół, by pokazać naszym odbiorcom potencjał muzealny, nasze możliwości. Prezentowaliśmy oddziały Muzeum, odbyły się także warsztaty, m.in. pisanie ikon, tworzenie biżuterii, prace nad rzeźbą, tworzenie karty zabytków, prace nad herbami – wylicza Olimpia Skieterska z tykocińskiego oddziału Muzeum Podlaskiego.

W drugim etapie, placówki muzealne gościły jednodniowe wycieczki uczniów z wcześniej odwiedzanych szkół na wystawach i warsztatach muzealnych. – Prezentowaliśmy historię budynku, w którym mieszczą się oddziały muzeum, oprowadzaliśmy po placówkach i prowadziliśmy zajęcia interaktywne – mówi Anna Malesińska z Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.

Projekt realizowany był w: Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce, Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej, Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym, Szkole Podstawowej w Radulach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.

– Mamy nadzieję na kontynuacje projektu. Dla współczesnych uczniów muzeum to nie tylko patrzenie i mówienie, ale też działanie interaktywne, bo to świat młodych ludzi. Projekt odczarował muzeum jako coś, co jest statyczne w postrzeganiu uczniów – ocenia Marta Bartnik, dyrektor Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej.

W spotkaniach wzięli udział edukatorzy ze wszystkich oddziałów Muzeum Podlaskiego, prezentując swoje muzea, ich specyfikę, kolekcje – w atrakcyjnej formie działań edukacyjnych, także w oparciu o specjalnie przygotowane wydawnictwo. (at)