Edukacja rówieśnicza w Białymstoku: młodzież w służbie profilaktyki zdrowotnej

– Mieliśmy tego typu akcje, że zapraszaliśmy uczniów, rozmawialiśmy z nimi, uczniowie słuchali, wszystko wychodziło bardzo fajnie. Natomiast tutaj pojawił się taki pomysł, żeby zrobić to troszeczkę inaczej, żeby to była edukacja rówieśnicza. Czyli żeby przygotować młodzież tak, żeby oni swoim językiem umieli rozmawiać z rówieśnikami, ponieważ tutaj odbiór jest inny i inna będzie tak naprawdę refleksja nad tym wszystkim. Tak, więc chodziło nam o to, żeby w tych młodych ludziach już zaszczepić taką chęć do tego, żeby dbać o siebie, ale też tak naprawdę od tych młodych ludzi często idzie informacja do ich rodzin – mówi Anna Skrzeczyńska, kierownik centrum profilaktyki onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii.