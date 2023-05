Ed Sheeran pozwany o plagiat.

3 maja, 2023

Ed Sheeran, jeden z najpopularniejszych brytyjskich artystów muzyki pop, został pozwany za rzekome naruszenie praw autorskich w związku z jednym ze swoich największych hitów.

W piśmie złożonym w sądzie amerykańskim, dwóch autorów utworu „Let’s Get It On”, wykonywanego przez Marvina Gaye, z 1973 roku oskarżyło Sheerana o plagiat jego piosenki „Thinking Out Loud”. Twórcy pierwotnego utworu twierdzą, że Sheeran skopiował ich oryginalną linię melodyczną i rytmiczny podkład w swoim przeboju z 2014 roku.

Pozwani żądają od Sheerana odszkodowania w wysokości 100 milionów dolarów oraz zablokowania dalszego wykorzystywania utworu „Thinking Out Loud”. Sprawa jest aktualnie w toku.

Muzyk zapowiedział zakończenie kariery muzycznej w przypadku uznania jego winy. Pozew uważa za obraźliwy i umniejszający jego sukces oraz ciężką pracę.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Sheeran jest oskarżany o plagiat. W 2017 roku piosenkarz był już pozwany w podobnej sprawie, dotyczącej utworu „Photograph”, którą ostatecznie udało mu się rozwiązać poza sądem. (hp)