EASTERN ONSLAUGHT Vol. I: Grimoire, Crippling Madness, Night Lord, Lucille w 6ścian Pub

6 czerwca, 2023

Cztery zespoły, grające oldschoolowy thrash, death, speed czy heavy metal – Grimoire, Crippling Madness, Night Lord i Lucille – wystąpią 7 czerwca na jednej scenie w 6ścian Pub w Białymstoku.

Wydarzenie skupia fanów mocnego metalowego brzmienia z lat 80, przypominając tym samym, że trash jest wciąż żywy w stolicy Podlasia.

Wrocławski Grimoire zadebiutował 5 marca świetną speedową epką „Threats”, z której muzycy polecają utwór „Tarot”. Na nadchodzącym koncercie będziemy mogli posłuchać najnowsze utwory, które będą grane premierowo. Zaprezentują w całości autorski materiał w składzie: Jakub Zajkowski (wokal), Eryk Jakubczyk (gitary), Aleksander Hybś (bas) i Filip Małż (perkusja).

Pochodzący z Poznania Night Lord, zdobył rozgłos za sprawą wydanego w 2022 roku debiutanckiego albumu „Death Doesn’t Wait”. Artyści grają speed metal w składzie: Artur Baranowski (wokal, gitara), Szymon Plewa (gitary), Kamil Ziółkowski (bas) i Max Matusewicz (perkusja).

Crippling Madness z Białej Podlaskiej to grupa, która bez owijania w bawełne zaserwuje soczysty thrash/death metal przywołujący ducha Sepultury, Kreatora czy Demolition Hammer. Mają na koncie 2 albumy wydane w Putrid Cult: „Ponad Zwłokami” z 2019 roku i tegoroczny „Władcy Nocy”.

Lucille to zespół grający thrash metal z Białegostoku. W 2021 roku wydali dobrze przyjętą epkę „Too Proud to Beg For Mercy”. Obecnie są w trakcie nagrań pełnowymiarowego albumu. Podczas koncertu zagrają niepublikowane wcześniej utwory.

Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)