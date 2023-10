East Design Days pod hasłem „Liczy się wnętrze”

9 października, 2023

„Liczy się wnętrze” to hasło przewodnie tegorocznych East Design Days, które będą 12-13 października na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

To wielkie święto designu jest unikalnym połączeniem prezentacji najnowszych trendów we wzornictwie z otwartą dyskusją o projektowaniu przedmiotów, wnętrz i architektury.

– Będą zarówno wystawy studentów, pracowników i byłych pracowników. Będziemy mieli prelekcje znakomitych gości, profesorów z Poznania i Warszawy, taki panel dyskusyjny. Na koniec pierwszego dnia szczególnie studentów będziemy zapraszać na networking, czyli spotkania z praktykami, z naszymi absolwentami, którzy już na rynku funkcjonują od jakiegoś czasu i dobrze sobie radzą. Będzie to sposobność dowiedzenia się jak zacząć, jak prowadzić potencjalną praktykę czy to wzornictwa, czy to projektowania wnętrz – mówi dr arch. Adam Jakimowicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Ta edycja jest szczególna, bo połączona z jubileuszem 25-lecia kierunku architektura wnętrz.

– Na Wydziale Architektury mamy trzy siostry. Pierwsza siostra to jest architektura, młodsza siostra, świętująca właśnie jubileusz, to jest kierunek architektura wnętrz i najmłodsza siostra to grafika – twierdzi prof. Tatiana Misijuk, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. – I właśnie w ramach VI edycji East Design Days będziemy świętować jubileusz kierunku architektura wnętrz. Jest to bardzo szczególna dziedzina, zaliczana do sztuki. Nasi studenci mają to szczęście, że jednocześnie są w Politechnice Białostockiej, czyli te przedmioty, te sfery działalności architekta, które są potem bardzo pomocne w pracy, też są zadbane na technicznej uczelni.

Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.

– Tego typu wydarzenia nie tylko promują województwo podlaskie, też ludzi z województwa podlaskiego, bo wiele tych osób później osiąga sukcesy na rynku, ale przede wszystkim to są też pola i płaszczyzny do tego, żeby wymienić się doświadczeniem między biznesem, społeczeństwem, a ekspertami, bo wnętrza, takie trochę nie doceniane z punktu widzenia architektury, są bardzo istotne z punktu widzenia naszego codziennego funkcjonowania – uważa Artur Kosicki, marszałek województwa.

Tegoroczną nowością jest również Akademia East Design Days. To propozycja dla osób zainteresowanych wzbogaceniem swoich kompetencji w zakresie projektowania wnętrz. W programie Akademii są interaktywne spotkania m.in. z artystą grafikiem Kosmą Masny, czy fotografką przyrody Ewą Przeździecką. Specjaliści przeprowadzą porady wnętrzarskie „Kuchnia bez Tajemnic”. Będą też „Warsztaty BIM z ArchiCAD-em” oraz praktyczne zajęcia przybliżające funkcjonalności oprogramowania do tworzenia list zakupowych i kosztorysów dla wnętrzarzy. Zapisy na warsztaty w ramach akademii odbywają się na funpage East Design Days. (hk)