East Design Days. Otwarcie wystawy prac powstałych przy użyciu AI

Listopad 17, 2022

Otwarcie wystawy prac powstałych przy użyciu sztucznej inteligencji, fot. Małgorzata Turecka Otwarcie wystawy prac powstałych przy użyciu sztucznej inteligencji, fot. Małgorzata Turecka

Otwarciem wystawy prac powstałych przy pomocy sztucznej inteligencji zainaugurowano w czwartek (17.11) na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej dwudniowe święto designu – East Design Days. Prace przedstawiające koncepcje architektoniczne są wynikiem warsztatów zorganizowanych przez Wydziałowe Laboratorium Rzeczywistości Rozszerzonej AuReLa.

Studenci podczas twórczych sesji dokonywali eksploracji sztucznej inteligencji w obrazowaniu koncepcji architektonicznych. Zajęcia miały przynieść odpowiedź na pytanie o to, czy sztuczna wyobraźnia jest w stanie tworzyć, w jakim stopniu jest zależna od nas i czy wspomaga nas w tworzeniu, czy też narzuca ograniczenia?

– Liczba prac, którą wygenerowali studenci i ich jakość mówi sama za siebie. Uważam, że jest to bardzo przyszłościowe narzędzie które na pewno zobaczymy jeszcze w wielu dziedzinach sztuki – powiedział mgr inż. Maciej Popławski z Laboratorium Naukowego AuReLa.

Organizatorzy zapraszają do obejrzenia efektów tej pracy.

– Wyniki prac to tak naprawdę wynik komunikacji ze sztuczną inteligencją. Uczestnik warsztatów „rozmawia” z wytrenowaną siecią neuronową ogólnoświatową, w których sięga do baz obrazów opisanych i za pomocą swojego inputu, czyli tego co wpisze, co narysuje, co też zaśpiewa, wytwarzają się obrazy, które z początku są bardzo zaskakujące. Im bardziej osoba jest doświadczona, czyli zostaje się „inżynierem promptowym”, tym bardziej ten program staje się narzędziem – dodaje mgr arch. Bartosz Śliwecki z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

– Tak naprawdę to jest eksperymentalne zderzenie świata rzeczywistego oraz tego zmyślonego. Nikt nikomu nie zabiera tu pracy, bo to ostatecznie człowiek tworzy, człowiek wybiera, człowiek wpisuje. Jest w to zaangażowana wyobraźnia ludzka i efekty są widoczne na naszym wydziale. Wystawa będzie jeszcze wisieć po zakończeniu wydarzenia, także zapraszamy chętnych do sprawdzenia, z czym mamy do czynienia – dodaje Szymon Andrejczuk z Laboratorium AuReLa.

Uczestnicy warsztatów wygenerowali ponad 4 tysiące prac. Na wystawie pokazywanych jest 26 najciekawszych wybranych w drodze głosowania. (mt)

Więcej w relacji Małgorzaty Tureckiej: