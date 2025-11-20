East Design Days 2025 – święto architektury i designu w Białymstoku. Jubileusz, tradycja i przyszłość projektowania

20 listopada, 2025

Rozpoczął się pierwszy dzień East Design Days 2025 – ósmej edycji największego na Podlasiu festiwalu architektury, wzornictwa i kultury przestrzeni. Wydarzenie odbywa się 20–21 listopada 2025 roku na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej i łączy nowoczesne projektowanie z obchodami 50-lecia Wydziału Architektury PB. Tegoroczne hasło przewodnie „TRADYCJA?!” zaprasza uczestników do refleksji nad tym, jak przeszłość inspiruje współczesność.

Trwa pierwszy dzień East Design Days 2025 – tradycja na nowo odkrywana

Uczestnicy mają już za sobą uroczyste otwarcie festiwalu oraz pierwsze panele i wykłady poświęcone relacji między tradycją a nowoczesnym projektowaniem. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja to wyjątkowa okazja, by spojrzeć na architekturę i design przez pryzmat dziedzictwa regionu i kulturowej różnorodności Podlasia.

50 lat Wydziału Architektury PB – jubileusz pełen wspomnień i inspiracji

W centrum dzisiejszych wydarzeń znajduje się jubileusz 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Podczas porannych uroczystości przypomniano historię i dorobek jednostki, uhonorowano zasłużonych pracowników oraz zaprezentowano wykład jubileuszowy prof. Konrada Kucza-Kuczyńskiego, poświęcony fenomenowi tożsamości Podlasia.

Konserwatorium PAN – naukowy głos o tradycji

W trakcie trwającego dnia odbywa się również sesja Konserwatorium Polskiej Akademii Nauk. Wybitni naukowcy z całego kraju dyskutują o znaczeniu tradycji w architekturze, ruinacji oraz o tożsamości regionu. Dzisiejsze wystąpienia obejmują m.in. wykład dr hab. Jarosława Szewczyka oraz prezentację firmy Danwood.

Wykłady, wystąpienia i kreatywne warsztaty

Program pierwszego dnia jest pełen spotkań i aktywności skierowanych do studentów, projektantów, architektów i pasjonatów sztuki. Trwają warsztaty „Świadomy projektant”, zajęcia z komiksu prowadzone przez Marka Oleksickiego oraz warsztat rysunku komiksowego. Widzowie mogą również uczestniczyć w blokach tematycznych dotyczących edukacji projektowej.

Wieczorem uczestników czeka spektakl „impAKT” przygotowany przez studentów Akademii Teatralnej w Białymstoku oraz Wydziału Architektury PB.

Jutro drugi dzień East Design Days 2025

Druga część festiwalu przyniesie kolejne prezentacje firm z sektora designu, spotkania z wybitnymi absolwentami Wydziału Architektury PB w ramach bloku „Od studenta do mistrza”, wykład Mai Ganszyniec o współczesnym wzornictwie oraz warsztaty związane z tatuażem, tkaninami i projektowaniem w środowisku cyfrowym. Dzień zakończy wernisaż wystaw „Magia Światła” i „Światło” w Muzeum Alfonsa Karnego.

