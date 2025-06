„Dźwiękowa Mapa Białegostoku” – posłuchaj jak brzmi miasto na stronie internetowej

13 czerwca, 2025

Klaudia Bagińska. fot. Maciej Giedrojć-Juraha Klaudia Bagińska. fot. Maciej Giedrojć-Juraha

Jak brzmi Białystok? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza „Dźwiękowa Mapa Białegostoku”. To nowatorski projekt stworzony przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej. Dzięki dźwiękom umieszczonym na stronie internetowej możemy, nie tylko zobaczyć znane punkty w mieście, ale także posłuchać ich odgłosów.

Na internetowej mapie jest 90 lokalizacji, takich jak zabytki, ulice, place czy miejsca związane z kulturą i historią. Każdemu punktowi przypisano charakterystyczne nagrania.

– Wielość punktów na mapie jest znacząca ze względu na to, że punkty te odnoszą się do obiektów, które istnieją, ale także do takich, których już w przestrzeni Białegostoku nie odnajdziemy. Przykładowo możemy posłuchać, jak wyglądał gwar życia w Hotelu Ritz zburzonym po II Wojny Światowej, ale także nie będzie nam straszny stukot maszyn poligraficznych w Zakładach Graficznych na Białostoczku. Możemy również posłuchać, jak brzmią nasze świątynie, których jest wiele w Białymstoku, są to różnorakie cerkwie, ale także kościoły – mówi mgr inż. arch. Klaudia Bagińska z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Posłuchać Białegostoku można na dzwiekowamapabialegostoku.pb.edu.pl.(hk)

Rozmowa Hanny Kość mgr inż. arch. Klaudią Bagińską z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej: