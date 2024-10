„Dziki punkt widzenia”: Spisek żołędzi? Czy to dęby sterują naszą zdrowotnością? Odpowiada dr Dan Wołkowycki

12 października, 2024

dr Dan Wołkowycki, autor audycji „Dziki punkt widzenia”, fot. A. Jakuć dr Dan Wołkowycki, autor audycji „Dziki punkt widzenia”, fot. A. Jakuć

W najnowszym odcinku audycji „Dziki punkt widzenia” w Radiu AKADERA, autor dr Dan Wołkowycki z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, zagłębia się w temat… żołędzi! Ale nie tylko o orzechach dębów będzie mowa. Czy kiedykolwiek przyszło Wam do głowy, że te małe brązowe kulki mogą mieć wpływ na nasze zdrowie? Okazuje się, że tak – i to większy, niż moglibyśmy przypuszczać!

Posłuchaj audycji Dziki punkt widzenia: Spisek żołędzi

Podczas październikowych spacerów w lasach pełnych dębów, gołym okiem widać efekty tzw. lat nasiennych. Co więcej, obfitość żołędzi może mieć zaskakujący wpływ na liczbę zachorowań na boreliozę, którą przyniosą kleszcze. Brzmi jak spisek? A jednak – im więcej żołędzi, tym więcej gryzoni, a co za tym idzie – więcej nosicieli niebezpiecznych bakterii.

Prowadzący, z typowym dla siebie błyskotliwym humorem i pasją do odkrywania przyrodniczych ciekawostek, wyjaśnia, jak rytm owocowania drzew rezonuje w ekosystemie i jakie to ma konsekwencje – nie tylko dla zwierząt, ale także dla nas. Czy drzewa faktycznie „knują” przeciwko ludziom? A może to tylko efekt skomplikowanej sieci zależności między roślinami a zwierzętami?

Zapraszamy do wysłuchania odcinka – „Spisek żołędzi” to świetna okazja, aby spojrzeć na las z zupełnie nowej perspektywy i dowiedzieć się, jak natura rządzi się własnymi, nie zawsze przyjaznymi dla nas, prawami.

Premierowy odcinek audycji „Dziki punkt widzenia” w każdą sobotę o 10.15 w Radiu AKADERA!