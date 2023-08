Dziki na białostockich osiedlach łatwo znajdują pożywienie

4 sierpnia, 2023

Stawy Marczukowskie, Białostoczek, Zawady, Fasty. Dziki coraz częściej pojawiają się na białostockich osiedlach. Dlatego warto wiedzieć, jak się zachować się w przypadku spotkania z dzikiem, jakich zasad przestrzegać i jakie służby poinformować. Straż Miejska wraz z Biurem Zarządzania Kryzysowego Miasta Białystok organizuje cykliczne spotkania z mieszkańcami szczególnie ulubionych przez dziki miejsc.

Miasta stały się atrakcyjnym siedliskiem dla wielu dzikich zwierząt, w tym dzików, które traktują tereny zurbanizowane niemal na równi ze swym naturalnym środowiskiem. Jednym z powodów ich coraz częstszej bytności w mieście jest łatwiejsza dostępność do pożywienia – wyrzucane przez ludzi śmieci i niezabezpieczone śmietniki.

– Nie należy wyrzucać jedzenia w parkach czy na trawnikach, bowiem zwierzęta uczą się, że w mieście można łatwo zdobyć pokarm. A gdy przestaniemy je dokarmiać, to same zaczną szukać jedzenia niszcząc przy tym naszą okolicę. Kolejny powód pojawiania się dzików blisko osiedli to niezabezpieczone, otwarte pojemniki na śmieci – wskazuje Marta Rybnik ze Straży Miejskiej w Białymstoku. I dodaje: – A jeśli nie chcemy, by dziki pojawiały się na posesji, w ogródkach działkowych, warto zamontować solidne ogrodzenie.

Jak się zachować się w przypadku spotkania z dzikiem? – Nie należy panikować i wykonywać gwałtownych ruchów, jeśli zwierzę nie stanowi zagrożenia nie wolno go przepędzać, wystarczy się oddalić. Powinniśmy jedynie reagować, gdy spotkamy zwierzę ranne, chore, czy takie, które wpadły w jakąś pułapkę – mówi Marta Rybnik.

Zgłoszenia o dzikich zwierzętach przyjmuje Straż Miejska w Białymstoku pod numerem 986.

Mieszkańcy dzwonią do miejskich strażników nie tylko, gdy widzą dziki. To także zgłoszenia dotyczące jeży, kaczek, lisów, saren, nietoperzy. Wszystkimi zgłoszonymi zwierzakami najpierw zajmuje się Eko-patrol Straży Miejskiej.

– Strażnicy po otrzymaniu zgłoszenia jadą na miejsce. Jeśli zwierzę jest ranne czy stwarza zagrożenie, funkcjonariusze powiadamiają specjalistyczną firmę, która dalej zajmuje się tym zwierzakiem: niektóre trafiają do lecznicy, albo do schroniska lub do środowiska naturalnego. (at)

Straż Miejska informuje, co można zrobić, by zminimalizować skutki działań dzików w mieście. Przede wszystkim:

nie podchodź, nie głaszcz, nie strasz,

zabezpiecz pojemniki na śmieci,

nie zostawiaj worków ze śmieciami obok kubłów,

zadbaj o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach,

nie wyrzucaj jedzenia do niezabezpieczonych kompostowników i nie dokarmiaj zwierząt na własną rękę,

zadbaj o solidne ogrodzenie swojego ogródka.

O tym, dlaczego dziki dobrze czują się mieście i co zrobić, gdy spotkamy je na swojej drodze oraz jak działa Eko-patrol Straży Miejskiej mówi Marta Rybnik ze Straży Miejskiej w Białymstoku: