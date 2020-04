Dziewczyny na Politechniki. Akcja rekrutacyjna przenosi się do internetu

Kwiecień 16, 2020

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Coroczna akcja „Dziewczyny na Politechniki!”, promująca kierunki ścisłe odbędzie się w tym roku w sieci. Weźmie w niej udział prawie 20 uczelni z całej Polski, także Politechnika Białostocka.

Zmienia się forma akcji, ale nie jej idea. Fundacja Edukacyjna Perspektywy chce przekonać dziewczyny do studiowania na uczelniach technicznych oraz do wyboru kierunków ścisłych. Uczelnie zaproszą do wirtualnych stoisk online, gdzie będą prowadzić konsultacje i będą odpowiadać na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji, uczelni i zasad studiowania.

W tym roku dodatkowo promowane będą tzw. kierunki wirusoodporne, czyli takie, które nawet w czasach globalnego kryzysu dają bezpieczeństwo stabilnej pracy.

Wydarzenie będzie prowadzone w internecie na żywo w czwartek (23.04) między 14.00 a 17.30. Każdy może w nim aktywnie uczestniczyć – po wcześniejszym zarejestrowaniu. W programie są krótkie debaty i interaktywne wystąpienia. (mt/mc)