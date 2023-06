Dzień Zdrowia Psychicznego na Politechnice Białostockiej [ZDJĘCIA]

14 czerwca, 2023

Pokaz rysowania piaskiem podczas Dnia Zdrowia Psychicznego, fot. Krzysztof Stasiewicz Pokaz rysowania piaskiem podczas Dnia Zdrowia Psychicznego, fot. Krzysztof Stasiewicz

Wykłady dotyczące higieny cyfrowej czy gamingowej wizji świata, warsztaty z zarządzania czasem i sobą w czasie czy złej komunikacji. Do tego joga i zajęcia oddechowe. Z tych i wielu innych atrakcji można było skorzystać w środę (14.06) na Politechnice Białostockiej w związku z odbywającym się tam Dniem Zdrowia Psychicznego. Do udziału w wydarzeniu zaproszono uznanych ekspertów i popularyzatorów zdrowia psychicznego.

Dzień Zdrowia Psychicznego był podsumowaniem programu profilaktyki zdrowia psychicznego realizowanego na uczelni w ramach projektu „PB Dostępna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach programu studenci i pracownicy Politechniki skorzystali ze szkoleń dotyczących metod radzenia sobie ze stresem czy tego, jak dbać o własne zdrowie psychiczne. Do ich dyspozycji był także psycholog. Przeprowadzono również badania ankietowe wśród społeczności akademickiej.

I mimo że to koniec projektu, to uczelnia nie zamierza kończyć swoich dotychczasowych działań. Nadal na Politechnice Białostockiej będzie działał Psychologiczny Punkt Konsultacyjny i Psychologiczny Konsultant Procesu Studiowania.

– Ankiety pozwoliły na szersze pojęcie skali tego problemu, która była większa niż się spodziewaliśmy. Chcemy rozszerzyć pomoc psychologiczną na uczelni. Być pomoże psycholog, który ma dyżury będzie je mógł mieć na wydziałach, co pewnie skróci drogę kontaktu pomiędzy nim a potrzebującymi. Planujemy również zwiększyć liczbę godzin na taką pomoc psychologiczną i zorganizować również różne akcje doraźne, jak warsztaty, szkolenia, kursy, spotkania pracowników z psychologiem – powiedział prof. Mirosław Świercz, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.

Dzień Zdrowia Psychicznego na Politechnice Białostockiej cieszył się zainteresowaniem i studentów i pracowników uczelni.

– To bardzo ciekawy pomysł. Dbanie o zdrowie psychiczne jest mega ważne w dzisiejszych czasach, zwłaszcza po pandemii, gdzie ludzie czują się przerażeni, osamotnieni, gdzie niekoniecznie wiedzą, co czują. Zauważyłam, że im młodsze pokolenia, tym więcej mają problemów, np. moja siostra chodzi do liceum i w jej klasie ponad połowa klasy jest na antydepresantach – mówiła jedna ze studentek PB, biorąca udział w wydarzeniu.

Wśród dodatkowych atrakcji była także strefa relaksu i wystawa prac studentów. Odbył się również pokaz rysowania piaskiem.

– Jako pracownicy zostaliśmy wcześniej zaproszeni do udziału w szkoleniach. Dzisiaj w tym specjalnym dniu korzystamy z warsztatów. Ja osobiście zapisałam się na jogę i warsztaty oddechu metodą Butejki. Zależy mi też na kontakcie osobistym z uczestnikami warsztatów, żeby ich zaprosić do korzystania z naszego księgozbioru. Mamy myślę tak około 300 książek związanych z psychologią, a teraz w ramach projektu będziemy dokupywać kolejne. To szeroko pojęta psychologia, różne zagadnienia dotyczące wypalenia zawodowego czy różnych problemów, które związane są ze stresem – mówiła Ewa Zwierzyńska z Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Zainteresowani oprócz wykładów, warsztatów i zajęć sportowych mogli też odwiedzać stoiska informacyjne, m.in. poradni psychologicznej czy NFZ. Na miejscu można było także skorzystać z porad prawnych.

– Na terenie województwa podlaskiego mamy rozległą sieć miejsc, gdzie pacjent może otrzymać pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Jesteśmy ewenementem na skalę kraju, dlatego, że funkcjonuje u nas aż siedem centrów zdrowia psychicznego. One są zlokalizowane na terenie całego województwa, trzy takie centra są w Białymstoku. Szczegółową informację można uzyskać w Podlaskim Wojewódzkim Oddziale NFZ – mówił Maciej Bogdan Olesiński, dyrektor Podlaskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ.

Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego w najbliższych latach zaburzenia psychiczne będą jednym z głównych problemów zdrowotnych ludzkości. Dlatego Politechnika Białostocka, dostrzegając wagę tego problemu, chce edukować społecznie w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, a także wspierać walkę ze stygmatyzacją społeczną. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej z Dnia Zdrowia Psychicznego: