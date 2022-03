Dzień Polaków ratujących Żydów – w Białymstoku złożono kwiaty przed pomnikiem-kopułą Wielkiej Synagogi

Marzec 24, 2022

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

24 marca w całym kraju obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Został ustanowiony w 2017 roku. Święto przypada w rocznicę zamordowania Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej, ich dzieci oraz ukrywanych przez tę rodzinę Żydów.

W Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński złożył kwiaty pod pomnikiem-kopułą Wielkiej Synagogi przy ulicy Suraskiej.

To szczególne miejsce w krajobrazie Białegostoku. 27 czerwca 1941 r. niemiecka grupa operacyjna spaliła dzielnicę żydowską wraz z Wielką Synagogą. Niemcy kazali wszystkim mężczyznom i chłopcom narodowości żydowskiej przyjść do świątyni. Zamknęli ich wewnątrz i podpalili budynek, a przez okna wrzucali granaty. Dach synagogi zapadł się do środka przykrywając ciała setek ofiar. Do tych, którzy próbowali oporu, Niemcy strzelali.

Kilkanaście osób ocalało z pożaru synagogi. Ludziom tym udało się uciec, bo tylne drzwi otworzył – narażając własne życie – polski dozorca Józef Bartoszko. (mt)