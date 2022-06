Dzień otwarty w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej

Czerwiec 1, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej zorganizowało w środę (01.06) dzień otwarty. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych zainteresowani nauką w tej szkole mogli zwiedzić placówkę, zapoznać się z jej ofertą edukacyjną, a także porozmawiać z samymi uczniami.

– Mamy bardzo dobrą ofertę edukacyjną, dydaktyczną. Przygotowaliśmy profile, które mogą być początkiem zainteresowania uczniów Politechniką Białostocką, szkołami o kierunkach politechnicznych. Gwarantujemy również bardzo dobrą kadrę pedagogiczną, która jest przygotowana do tego, aby pracować z uczniami, którzy mają już sprecyzowane zainteresowania. Mamy mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, staramy się te zajęcia w taki sposób zaproponować, żeby docierały one indywidualnie do każdego ucznia. Atmosfera jest świetna, rodzinna, trochę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, więc warto do nas przyjść i kontynuować tu naukę – mówi Józef Klim, dyrektor ALO PB.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej to bezpłatna szkoła niepubliczna na prawach szkoły publicznej. Szkoła powstała w 2016 roku z myślą o zdolnych i ambitnych uczniach zainteresowanych nauką przedmiotów ścisłych, chcących korzystać z nowoczesnych technologii oraz z doskonale wyposażonej bazy dydaktycznej Politechniki Białostockiej. Liceum stawia na nauczanie w rozszerzonym zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki oraz języków obcych. Uczniowie ALO PB zebrali imponujący bagaż sukcesów: wygrywają konkursy robotyczne, matematyczne, związane z elektrotechniką i mechaniką, piszą i wystawiają sztuki teatralne, są finalistami olimpiad przedmiotowych.

Na najbliższy rok szkolny szkoła przygotowała 52 miejsca. Rekrutacja do LO PB odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest wypełnienie kwestionariusza kandydata oraz dostarczenie go do sekretariatu ALO PB w terminie 27 czerwca (do godz. 15). W ubiegłym roku na jedno miejsce było 4 chętnych. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: