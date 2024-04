Dzień Otwarty w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej

24 kwietnia, 2024

Fot. Julia Łata Fot. Julia Łata

„ALOPB Airlines” – pod takim hasłem w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej odbył się Dzień Otwarty.

Eksperymenty, warsztaty, strefa chilloutu, a nawet popcorn – to wszystko czekało w środę (24.04) na uczniów klas ósmych z Białegostoku i całego regionu.

– Słyszałam, że jest naprawdę fajna atmosfera i mili ludzie – mówi Natalia ze szkoły podstawowej z Bielska Podlaskiego. – Przyszedłem tutaj, aby bardziej dowiedzieć się o tej szkole, bo podobają mi się kierunki informatyczno-matematyczne, kolega z osiedla tutaj chodzi i mówi, że świetna szkoła, więc też chciałbym tutaj przyjść – dodaje Szymon ze szkoły podstawowej nr 9.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej w tym roku będzie obchodzić jubileusz 10-lecia. Dyrektor szkoły, dr Katarzyna Wiszowata – Walczak, podkreśliła, że chociaż jest to młode liceum, zajmuje wysokie miejsce w rankingach.

– W naszym liceum są cztery profile, jest to informatyka, programowanie, przemysł przyszłości i architektura i budownictwo – mówi dr Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. – Profile są powiązane z wydziałami Politechniki Białostockiej. Zainteresowanie co roku jest bardzo duże, obserwujemy, że z roku na rok ta liczba chętnych wzrasta. Nasze liceum jest szczególne, nie dość, że jest dobre, to też jest kameralne, a oprócz tego uczniowie mogą się już troszeczkę poczuć jak studenci.

Rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej rozpocznie się 13 maja. Szkoła przygotowała 52 miejsca, jednak jeśli zainteresowanie będzie większe, przewiduje przyjęcie nawet 60 uczniów. (jł)

Relacja Julii Łaty: