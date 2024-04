Dzień otwarty w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej

22 kwietnia, 2024

fot.pb.edu.pl fot.pb.edu.pl

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej w środę (24.04) odbędzie się dzień otwarty. Z tej okazji organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, aby zachęcić uczniów do wybrania tej szkoły, takich jak: Test na prawo jazdy mini łazikiem, „Złota proporcja, liczba Eulera, paradoks Bertranda – czyli osobliwe łamigłówki i matematyczne wyzwania”, „Tajne przez poufne – kodowanie jak w telegrafie optycznym” i wiele innych.

– Chciałbym zaprosić na dzień otwarty Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, 24 kwietnia w środę, od godziny 12:00 do godziny 15:00. Szczerze mówiąc, myślę, że każda szkoła jest dobra, ale nasza jest najlepsza, dlatego serdecznie zapraszamy uczniów, którzy chcą się rozwijać w bardzo określonych kierunkach. Tak myślę, że jest to miejsce do rozwoju dla każdego ucznia. Jesteśmy szkołą kameralną, przyjazną uczniowi, u nas żaden uczeń nie jest anonimowy. I okazuje się, że można, mówiąc kolokwialnie, kręcić bardzo dobre wyniki w bardzo dobrej atmosferze – mówi mgr Paweł Malinowski, wicedyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do odwiedzenia akademickiego liceum ogólnokształcącego podczas dni otwartych. (mg)

Szczegóły dnia otwartego: https://pb.edu.pl/liceum-ogolnoksztalcace/2024/02/15/dzien-otwarty-2024-informacje/

Z mgr Pawłem Malinowskim rozmawiał Michał Gudewicz: