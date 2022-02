Dzień Otwarty na Politechnice Białostockiej

Luty 22, 2022

źródło: Politechnika Białostocka/ fot. Michał Obrycki źródło: Politechnika Białostocka/ fot. Michał Obrycki

Będzie można obejrzeć innowacyjne laboratoria, posłuchać wykładów, wziąć udział w warsztatach, zwiedzić kampus i zajrzeć do akademika, a po wszystkim napić się kawy i coś przegryźć – to tylko niektóre atrakcje przygotowane na Dzień Otwarty Politechniki Białostockiej.

Wydarzenie będzie okazją do poznania od środka największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce.

Pomoże też młodym ludziom w wyborze jednego z dwudziestu ośmiu kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na sześciu wydziałach Politechniki Białostockiej.

Zaplanowane wydarzenia odbędą się 24 marca, w godzinach 9.00 – 15.00 w kilku lokalizacjach: na kampusie przy ul. Wiejskiej 45 (teren pomiędzy ulicami Zwierzyniecką, Wiejską i Świerkową), na Wydziale Architektury przy ul. Oskara Sosnowskiego 11 oraz na kampusie Wydziału Inżynierii Zarządzania przy ul. Ojca Tarasiuka 2 w Kleosinie. Część wydarzeń odbędzie się również w Centrum Nowoczesnego Kształcenia przy ul. Zwierzynieckiej 16.

Czy Einstein miał rację? Jak wygląda życie pod mikroskopem? Jak zaprogramować roboty mobilne? Jak wygląda uderzenie pioruna? Czy ekodomy to przyszłość? Jak przygotować się do matury z matematyki? Co krowa ma wspólnego z prądem? Na czym polega praca leśnika? Jak tworzyć fabryki przyszłości? Jak działają łaziki marsjańskie? Politechnika Białostocka pomoże zrozumieć wiele zagadnień i to w niezwykle przystępny sposób. Atrakcyjne zajęcia w niemal 30 ścieżkach tematycznych będą przeprowadzane na wszystkich wydziałach Uczelni.

Każdy może wziąć udział zarówno w praktycznych warsztatach, doświadczeniach w laboratoriach, naukowych prezentacjach, jak i wycieczkach. Będzie można swobodnie zwiedzać kampus, obejrzeć od środka sześciu wydziałów, wziąć udział w zajęciach z użyciem specjalistycznej aparatury, poznać przyszłych wykładowców, jak i zobaczyć życie studenckie, zaglądając do Domu Studenta Gamma. Studenci zaprezentują m.in. bolid CMS-07, analogi łazików marsjańskich, czy roboty, które biorą udział w ogólnopolskich zawodach EastRobo.

Ważnym elementem na mapie wydarzeń podczas Dnia Otwartego będą także stoiska informacyjne i ekspozycje w Centrum Nowoczesnego Kształcenia, gdzie będzie można porozmawiać o rekrutacji „krok po kroku” z ekspertami z Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji oraz zwiedzić jedną z największych bibliotek naukowo-technicznych w północno-wschodniej Polsce.

W Centrum Nowoczesnego Kształcenia przewidziane są również spotkania z ekspertami z Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Karier i Współpracy z Absolwentami. Wyjaśnią oni, jakie są możliwości studiowania za granicą w ramach programu Erasmus+, podpowiedzą, jaką ścieżkę kariery wybrać, by być atrakcyjnym na rynku pracy. Studenci pokażą też jak swoje pasje realizują w projektach studenckich kół naukowych. Z kolei w strefie chillout’u będzie można spotkać się przy kawie (serwowanej przez baristę) z przedstawicielami Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami ze studiów na Politechnice Białostockiej. Wydarzenia te nie wymagają rejestracji.

Uczelnia pomyślała o wszystkim. W Klubie Gwint na głodnych będą czekały: pizza, sandwiche, frytki, hot dogi, napoje i wiele innych przekąsek.

Zapisy indywidualne oraz grupowe na poszczególne wydarzenia potrwają między 1 do 18 marca na specjalnej stronie Dni Otwarte PB. (ea)