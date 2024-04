Dzień Nauki w III LO w Białymstoku

22 kwietnia, 2024

Fot. Julia Łata Fot. Julia Łata

Wykłady naukowe, praktyczne warsztaty, stoiska kół naukowych i eksperymenty – to wszystko działo się w poniedziałek (22.04) w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku podczas Dnia Nauki.

Wydarzenie zorganizowali uczniowie biorący udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, a jego partnerem była Politechnika Białostocka.

– My staramy się w szkole promować takie wydarzenia, które pozwalają się naszym uczniom sprawdzić, nie tylko naukowo, ale staramy się dać im możliwość organizowania takich przedsięwzięć które sprawdzą ich umiejętności kreatywne i przede wszystkim umiejętności organizacyjne – mówi Anna Kietlińska, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. – Młodzi ludzie znaleźli w sobie chęć działania, dotarli do wielu instytucji, do uniwersytetów z naszego regionu, ale i do Centrum Nauki Kopernik, do wykładowców z Warszawy, po to, żeby zorganizować w szkole takie święto nauki.

Podczas Dnia Nauki swoją ofertę zaprezentowało 11 kół naukowych Politechniki Białostockiej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Centrum Nauki Kopernik. (jł)

Relacja Julii Łaty: