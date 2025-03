6 marca, 2025

Źródło: Politechnika Białostocka

Porady stylistów, florystki, trenera personalnego czy cukiernika oraz wykład na temat związków, partnerstwa i seksualności – tak zapowiada się Dzień Kobiet i Mężczyzn w Politechnice Białostockiej.

W piątek (07.03) w Centrum Nowoczesnego Kształcenia od 10:30 będzie można odwiedzić stoiska zaproszonych ekspertów. Swoim doświadczeniem i wiedzą podzieli się Barbara Piekut, projektantka mody, Joanna Tylicka, mistrzyni florystyki, a także Dawid Czechowicz, trener personalny oraz dwukrotny mistrz Polski i wicemistrz Europy w kulturystyce, który w Radiu Akadera prowadzi audycje „Zbuduj formę z Dejwikiem”. Nie zabraknie też słodkich poczęstunków.

Natomiast o 12:00 w rozpocznie się wykład „Moc kobiet, siła mężczyzn”, który poprowadzi Ewa Bieszczad, pasjonatki holistycznego podejścia do zdrowia, a jednocześnie studentki psychologii. Podczas wykładu w Politechnice Białostockiej opowie o tym, co stanowi podstawę budowanych przez nas związków i seksualności, czyli wpływie dzieciństwa na dorosłe związki, roli rodziców i naszym miejscu w rodzinie, ranach i maskach, jak i dlaczego powstają, stylach przywiązania dziecka oraz ich przeniesieniu do dorosłych relacji, czym jest trójkąt dramatyczny Karpmana i jak uzdrowić relacje z innymi. Będą pytania i odpowiedzi, przykłady z życia wzięte oraz narzędzia do pracy własnej. (red.)