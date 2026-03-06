Dzień Kobiet i Mężczyzn w Politechnice Białostockiej. Wspólne święto społeczności akademickiej

6 marca, 2026

Społeczność Politechniki Białostockiej wspólnie świętowała Dzień Kobiet i Mężczyzn podczas wyjątkowego wydarzenia zorganizowanego w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Spotkanie było okazją do integracji studentów, pracowników i sympatyków uczelni, a także do udziału w licznych warsztatach, pokazach i wykładach. Organizatorzy zadbali o to, aby każdy uczestnik znalazł coś dla siebie – zarówno dla ciała, jak i ducha.

Święto integracji na Politechnice Białostockiej

Wydarzenie odbyło się 6 marca i zgromadziło wielu członków społeczności akademickiej. Dzień Kobiet i Mężczyzn na Politechnice Białostockiej miał przede wszystkim charakter integracyjny. Organizatorzy podkreślali, że uczelnia to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale również przestrzeń budowania relacji, wspólnych pasji i dobrej atmosfery. Podczas imprezy uczestnicy mogli odwiedzać stoiska ekspertów, brać udział w warsztatach oraz korzystać z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Warsztaty, aktywność fizyczna i relaks

Program wydarzenia był bardzo różnorodny. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w sporcie, rozwijać kreatywność lub zadbać o dobre samopoczucie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty taneczne w rytmach latino. Zajęcia poprowadziła instruktorka tańca, a wspólna choreografia pozwoliła uczestnikom poczuć energię latynoskiej muzyki i aktywnie spędzić czas.

Miłośnicy sportu mogli również nauczyć się podstaw gry w tenisa stołowego pod okiem zawodnika Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Białostockiej. Krótkie lekcje instruktażowe pokazywały, jak poprawnie serwować i skutecznie odbierać piłkę.

Nie zabrakło także zajęć sprzyjających relaksowi i zdrowiu. Jedną z atrakcji były ćwiczenia oddechowe prowadzone przez specjalistkę z Wydziału Inżynierii Zarządzania. Proste techniki oddechowe pomagały zredukować stres, poprawić koncentrację i dotlenić organizm.

Porady ekspertów i kreatywne inspiracje

Podczas wydarzenia można było skorzystać z porad ekspertów z różnych dziedzin. Wizażystka przeprowadzała analizę kolorystyczną, dzięki której uczestnicy dowiadywali się, jakie kolory najlepiej podkreślają ich urodę i wizerunek.

Dużą popularnością cieszyły się również pokazy automasażu twarzy. Specjalistka prezentowała techniki pielęgnacyjne, które można wykonywać samodzielnie w domu, aby poprawić kondycję skóry i zmniejszyć napięcia mięśni.

Kreatywną przestrzeń stworzyły także warsztaty florystyczne. Pod okiem profesjonalnej florystki uczestnicy uczyli się dekorować kwiaty i tworzyć efektowne kompozycje z jednego kwiatu.

Zdjęcia portretowe i konsultacje psychologiczne

Na uczestników czekało również specjalne atelier fotograficzne przygotowane przez Studencką Agencję Fotograficzną. Każdy chętny mógł wykonać profesjonalne zdjęcie portretowe lub formalne, które później otrzymywał w wersji cyfrowej.

Istotnym elementem wydarzenia były także indywidualne konsultacje psychologiczne. Specjalistka z Centrum Wsparcia Politechniki Białostockiej prowadziła rozmowy z osobami, które chciały porozmawiać o swoich emocjach, trudnościach czy codziennych wyzwaniach.

Wykład o emocjach na zakończenie wydarzenia

Zwieńczeniem wspólnego świętowania był wykład poświęcony emocjom i ich roli w codziennym życiu. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, skąd biorą się emocje, dlaczego ciało często reaguje szybciej niż rozum oraz w jaki sposób lepiej rozumieć własne reakcje.

Spotkanie było zaproszeniem do refleksji nad relacjami, komunikacją i świadomym podejściem do emocji.

