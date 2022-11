Dzień Kina Polskiego w Kinie Forum w Białymstoku

Program Dnia Kina Polskiego w Kinie Forum

godz. 12:30

DZIEŃ KINA POLSKIEGO: PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE MIODU – pokaz przedpremierowy

Polska, 70′, bilety: 22 zł / 18 zł

godz. 14:00

DZIEŃ KINA POLSKIEGO: ŚUBUK – pokaz przedpremierowy

Polska, 112′, bilety: 22 zł / 18 zł

godz. 16:30

DZIEŃ KINA POLSKIEGO: SŁOŃ – pokaz przedpremierowy

Polska, 88′, bilety: 22 zł / 18 zł

godz. 18:30

DZIEŃ KINA POLSKIEGO: KOBIETA NA DACHU – pokaz przedpremierowy

Polska, 95′, bilety: 22 zł / 18 zł

godz. 20:30

DZIEŃ KINA POLSKIEGO: CHRZCINY – pokaz przedpremierowy

Polska, 88′, bilety: 22 zł / 18 zł

Więcej o filmach:

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE MIODU

Polska, Chiny 2022, 70′

reż. Anna Błaszczyk

kategoria wiekowa: 4+ / dubbing

polska premiera: 18 listopada 2022

Gdzie się podział cały miód?! Mały Miś marzy o słodkim urodzinowym torcie, jednak zapasy ulubionego przysmaku przepadły. Wspólnie z Tatą Misiem wyruszają do Złotej Krainy, aby zdobyć najważniejszy składnik ciasta. Na rozbrykanego Misia i ostrożnego Tatę czeka wielka przygoda!

Ulewa zniszczyła wszystkie słoiki pysznego miodku. Nic nie uchowało się także w pszczelich kryjówkach. Mały Miś pragnie wyruszyć do Złotej Krainy w poszukiwaniu niezastąpionego składnika urodzinowego tortu. Niezawodnym kompanem wycieczki okaże się Tata Miś, który początkowo niechętnie zgadza się na wspólną wyprawę przez las. Czy podczas niezwykłej przygody Mały Miś zdoła wykazać się odwagą i samodzielnością? Podróż w nieznane to przecież wielka frajda! Wszystko, żeby uratować urodzinowy tort.

„Przytul mnie. Poszukiwacze miodu” to pierwsza od lat polska animacja dla całej rodziny. Film oparty na bestsellerowej książce Przemysława Wechterowicza i Emilii Dziubak to kontynuacja hitowego serialu dla najmłodszych.

ŚUBUK

Polska 2022, 112′

reż. Jacek Lusiński

obsada: Małgorzata Gorol, Marta Malikowska, Andrzej Seweryn, Filip Pławiak, Aleksandra Konieczna

polska premiera: 2 grudnia 2022

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia młodej matki autystycznego chłopca, której wieloletni upór i walka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji. „Śubuk” to trafiająca prosto w serce, wypełniona emocjami, optymizmem i czułym humorem opowieść o kobiecej sile, radości życia, odmiennym postrzeganiu świata i ukrytym potencjale, który drzemie w każdym z nas.

Rok 1989. Młoda dziewczyna Maryśka zachodzi w ciążę ze starszym od niej milicjantem Darkiem. Mężczyzna nie chce dziecka i zmusza kobietę do aborcji. Mimo kiepskiej sytuacji materialnej i ambitnych planów życiowych Maryśka decyduje się urodzić, a Darek usuwa się z jej życia. Wkrótce potem na świat przychodzi jej syn, w którego wychowaniu wspiera ją starsza siostra, Marta. Bardzo szybko okazuje się, że chłopiec mocno różni się od rówieśników: jest dziwnie wycofany, zamknięty w sobie, a jedyne wypowiadane przez niego słowo to “śubuk”. Mijają kolejne lata, syn Maryśki zostaje wyrzucony z przedszkola, a po jakimś czasie pojawia się diagnoza lekarzy: chłopiec ma autyzm. Maryśka początkowo nie wie, jak odnaleźć się w tej sytuacji, a w Polsce lat 90. nikt nie rozumie tego zaburzenia. Nie poddaje się jednak i postanawia dowiedzieć się, jak najwięcej o autyzmie oraz zrobić wszystko, aby jej syn mógł podjąć normalną edukację.

SŁOŃ

Polska 2022, 93′

reż. Kamil Krawczycki

obsada: Jan Hrynkiewicz, Paweł Tomaszewski, Ewa Skibińska, Ewa Kolasińska

polska premiera: 18 listopada 2022

Bartek prowadzi małe gospodarstwo na Podhalu. Kiedy opuścił ich ojciec i jego matka się załamała, to on musiał zostać głową rodziny. Pewnego dnia umiera ich sąsiad i jego syn Dawid przyjeżdża na pogrzeb. Bartek fascynuje się Dawidem i jego beztroską. Pierwsza miłość zmusza go do podjęcia decyzji, czy jest już gotowy, żeby sięgnąć po swoją wolność.

KOBIETA NA DACHU

Polska 2022, 96′

reż. Anna Jadowska

obsada: Dorota Pomykała, Bogdan Koca, Adam Bobik

polska premiera: 9 grudnia 2022

Mira to zbliżająca się do emerytury położna, matka dorosłego syna i żona męża, który o niej zapomniał. Kilka pozornie drobnych finansowych decyzji sprowadza na nią katastrofę, która kompletnie przemebluje jej rzeczywistość: domową, zawodową, psychiczną.

CHRZCINY

Polska 2021, 88′

reż. Jakub Skoczeń

obsada: Katarzyna Figura, Maciej Musiałowski, Tomasz Schuchardt, Michał Żurawski, Andrzej Konkopka

polska premiera: 18 listopada 2022

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.