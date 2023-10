Dzień HR na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

18 października, 2023

Dzień HR, fot. Hanna Kość Dzień HR, fot. Hanna Kość

150 właścicieli, kierowników, menedżerów podlaskich przedsiębiorstw oraz osób pracujących w działach HR spotkało się w środę (18.10) na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej na Dniu HR. To wydarzenie poświęcone trendom oraz wyzwaniom w obszarze zasobów ludzkich.

Dzień HR łączy nauczycieli, studentów naukowców z praktykami biznesu. To przestrzeń do wymiany doświadczeń.

– Zawsze zarządzanie kapitałem ludzkim jest istotne i zawsze jest to najtrudniejszy element zarządzania, ponieważ trudno jest zarządzać istotą ludzką, człowiekiem, który w różnych sytuacjach zachowuje się inaczej – mówi prof. Katarzyna Halicka, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. – To, że jest to trudne i ważne, widać też po frekwencji. Wszyscy uczestnicy spodziewają się, że czegoś się dowiedzą, a my podzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniami

Pierwszy wykład poprowadził Marek Adamski z firmy PM Consulting pt.: „Polacy nic się nie stało, rzecz o mądrej kulturze sukcesu i efektywnej kulturze porażki”.

– Mamy taką tendencję, że chętnie odnosimy sukcesy, natomiast o porażkach niechętnie mówimy. Prawda jest taka, że we współczesnym świecie rozwijamy się dzięki błędom i porażkom. Pytanie tylko, czy potrafimy do tego odpowiednio podchodzić. Zasadniczym, głównym trickiem jest zdolność i umiejętność myślenia, autorefleksja, gotowość i otwartość do tego, żeby chwilę się zatrzymać i zadać sobie pytania: co to oznacza, co się wydarzyło, co może mi to dać, na co mam wpływ, na co wpływu nie mam. A nie kombinowanie i szukanie za wszelką cenę tego, jak to zatuszować, jak przypudrować i schować, bo jeszcze ktoś sobie pomyśli, że jestem niekompetentny czy na nieodpowiednim miejscu – tłumaczy Marek Adamski.

Był również panel dyskusyjny z udziałem praktyków z podlaskich przedsiębiorstw dotyczący wyzwań w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

– To przegląd z jednej strony wyzwań i problemów, z którymi mierzy się to środowisko, a z drugiej strony próby poszukiwania ciekawych, skutecznych i efektywnych rozwiązań – mówi prof. Joanna Moczydłowska z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, która prowadziła dyskusję. – Po pierwsze jak rodzić sobie i przyciągnąć kandydatów, i co może jeszcze trudniejsze jak utrzymać pożądanych kandydatów w naszej organizacji. W tym momencie płynnie przechodzimy do wyzwań związanych z motywacją i zaangażowaniem. Mówimy też o zarządzaniu różnorodnością pokoleniową, bo teraz na rynek pracy wchodzi pokolenie Z, które ma zupełnie inne potrzeby i inne postawy wobec pracy. Wreszcie zarządzanie różnorodnością kulturową, która w naszym regionie jest przecież oczywistością.

Ponad to uczestnicy konferencji mieli okazję dowiedzieć się o najnowszych zmianach w kodeksie pracy czy przyszłorocznych podwyżkach.

Wydarzeniu patronowało Radio Akadera. (hk)