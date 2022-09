Dzień Ginekologii Onkologicznej w Białymstoku. Panie będą mogły skonsultować swoje wyniki ze specjalistami

Wrzesień 5, 2022

Będą konsultacje z lekarzami, zaproszenia na badania i występy artystyczne. W najbliższą niedzielę (11.09) na Rynku Kościuszki w ramach Dnia Ginekologii Onkologicznej Stowarzyszenie Eurydyki zachęcać będzie do profilaktycznych badań.

To ważna i potrzebna akcja, bo każdego roku z powodu nowotworów ginekologicznych umiera kilka tysięcy Polek.

– Wiele kobiet uważa, że jest to problem innych, to inni chorują, a ja jestem zdrowa, mnie ten problem w ogóle nie dotyczy. Albo jestem zbyt młoda, albo zbyt zaawansowana wiekowo. To jest błędne myślenie. I organizujemy tę akcję, chcąc przypomnieć kobietom, że bez względu na wiek profilaktyka jest bardzo ważna – mówi Małgorzata Krętowska ze Stowarzyszenia Eurydyki.

Między 13:00 a 16:00 będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z lekarzami: ginekologiem, ginekologiem-onkologiem, lekarzem rehabilitacji, psychologiem i dietetykiem.

– To jest taki dzień, w którym można przyjść z marszu i po prostu zapytać. Nie trzeba żadnego skierowania, nie trzeba czekać w długich kolejkach. Możemy przyjść i skonsultować swoje wyniki – dodaje Krętowska.

Zaplanowano także występy artystyczne i warsztaty tańca, m.in. flamenco. Mottem tegorocznej edycji Dnia Ginekologii Onkologicznej jest „Chroń swoje zdrowie każdego dnia”. (mt)

Z Małgorzatą Krętowską ze Stowarzyszenia Eurydyki rozmawiała Małgorzata Turecka: