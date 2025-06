Dzień Fundatorów Stypendiów Przemysłowych na Wydziale Elektrycznym

17 czerwca, 2025

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbył się Dzień Fundatorów Stypendiów Przemysłowych – wydarzenie, które staje się ważnym punktem na mapie współpracy uczelni z przemysłem i doskonałą okazją dla studentów do zaplanowania przyszłości zawodowej.

Przedstawiciele wiodących firm z regionu oraz instytucji naukowo-badawczych zaprezentowali podczas spotkania swoje profile działalności, ścieżki kariery dla młodych inżynierów oraz konkretne warunki współpracy w ramach programu stypendiów przemysłowych.

– Dzień Fundatorów Stypendiów Przemysłowych to wydarzenie, które umożliwia studentom bezpośredni kontakt z firmami oferującymi nie tylko wsparcie finansowe, ale również szansę na rozwój zawodowy – mówi dr inż. Tomasz Ragiń, Koordynator ds. stypendiów przemysłowych na Politechnice Białostockiej.

Stypendia przemysłowe skierowane są do studentów od drugiego semestru studiów, którzy wyróżniają się nie tylko wysoką średnią ocen, ale także aktywnością naukową, społeczną oraz znajomością języków obcych. Dodatkowym atutem są udział w projektach inżynierskich oraz odbycie praktyk i staży.

Program ma na celu nie tylko nagrodzenie najlepszych studentów, ale przede wszystkim przygotowanie ich do realnych wyzwań zawodowych i ułatwienie im startu na rynku pracy.

Dzień Fundatorów to doskonała okazja do: poznania potencjalnych pracodawców z branży elektrotechnicznej, zdobycia informacji o procesie rekrutacji do programów stypendialnych, zapoznania się z ofertą praktyk, staży i pierwszej pracy czy nawiązania relacji, które mogą zaowocować długofalową współpracą.

Firmy uczestniczące w wydarzeniu podkreślały, że współpraca z Politechniką Białostocką i udział w programach stypendialnych to inwestycja w przyszłość kadry inżynierskiej, którą warto kontynuować i rozwijać.

Politechnika Białostocka, jako największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce, od lat aktywnie rozwija partnerstwo z biznesem. Dzięki wydarzeniom takim jak Dzień Fundatorów Stypendiów Przemysłowych, uczelnia umacnia swoją pozycję jako inkubator talentów, ściśle współpracujący z otoczeniem gospodarczym.

Dzień Fundatorów Stypendiów Przemysłowych na Wydziale Elektrycznym PB to wydarzenie, które pokazuje, jak duże znaczenie ma współpraca środowiska akademickiego z przemysłem. To także realna szansa dla studentów na zdobycie nie tylko wsparcia finansowego, ale i pierwszych doświadczeń zawodowych, które mogą zaprocentować w przyszłości.

(pj)