Dzień Elektryka w Politechnice Białostockiej to połączenie przyjemnego z pożytecznym

11 czerwca, 2025

Dzień Elektryka, fot. Hanna Kość

Firmy z branży elektrycznej i elektrotechnicznej chętnie zatrudniają studentów Politechniki Białostockiej. O tym można było się przekonać na Dniu Elektryka zorganizowanym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Samorząd Studentów połączył przyjemne z pożytecznym, bo poza grillem i muzyką na kampusie, zabawą 1 z 10 z tematyki elektrycznej, to na samym wydziale były targi pracy i panel dyskusyjny.

– Myślę, że to fajne podsumowanie naszych całorocznych działań, bo spotykamy się w czerwcu – mówi Tomasz Tumiel, student Wydziału Elektrycznego z Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. – Jest to w sumie największe wydarzenie naszej wydziałówki, które organizujemy. I myślę, że to też takie fajne podsumowanie właśnie przed samą sesją, możliwość świętowania wspólnego i chwil odpoczynku.

Na targach pracy zaprezentowało się siedem podlaskich firm, które współpracują z Politechniką Białostocką.

– Dużo ludzi szuka nadal pracy na wakacje, albo pomysłu na praktyki, staż studencki i to jest bardzo dobra okazja, żeby znaleźć swoje miejsce. W wypadku mojego kierunku, czyli cyfryzacji przemysłu bardzo duże jest zainteresowanie studentami do pracy, ponieważ jest to nowy kierunek, co też czyni go mocno rozchwytywanym, też jest przyszłościowy, bo to wszystko w większości opiera się na sztucznej inteligencji, co też bardzo mocno rozwija rynek – mówią studenci Wydziału Elektrycznego.

Dzień Elektryka przybliża uczniom szkół średnich specyfikę wydziału, możliwości studiowania i zatrudnienia. – Ta branża w tej chwili ze względu na potrzeby transformacji energetycznej, wprowadzenie urządzeń cyfrowych, ma spory głód inżynierów. Te firmy z tego powodu się tutaj pojawiają, ale dzięki temu również nasi studenci mają możliwość wcześniej zapoznać się i z ofertami i z tym, co w ogóle jest z punktu widzenia firmy w tej chwili konieczne, to, co powinien studenta, a w przyszłości inżynier, reprezentować sobą, co powinien umieć – tłumaczy prof. Bogusław Butryło, dziekan Wydziału Elektrycznego.

Na Wydziale Elektrycznym, od nowego roku akademickiego będzie 6 kierunków studiów, w tym nowość, czyli elektromobilność. (hk)

Relacja Hanny Kość: