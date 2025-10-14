Home Wiadomości Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów

14 października, 2025

Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów

nauczyciel przy tablicy źródło: Pixabay
14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej – wyjątkowe święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pedagogów. To dzień, w którym uczniowie dziękują swoim opiekunom za cierpliwość, wsparcie i codzienną pracę, często wykraczającą daleko poza szkolne mury.

 

Szkoła to coś więcej niż lekcje i oceny

W województwie podlaskim pracuje około 22 tysięcy nauczycieli. Choć ich praca nie zawsze spotyka się z należnym uznaniem, uczniowie coraz częściej dostrzegają, że nauczyciel ma realny wpływ nie tylko na ich wyniki w nauce, ale też na atmosferę w szkole i sposób patrzenia na świat.

Akademie, kwiaty i słowa wdzięczności

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wielu szkołach w regionie odbywają się akademie, wręczane są kwiaty i drobne upominki. Jednak – jak przyznają sami nauczyciele – najcenniejszym prezentem są słowa uznania od uczniów.

(pc)

 

