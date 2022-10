Dzień Edukacji Narodowej. Prezydent nagrodził nauczycieli

Październik 13, 2022

Ponad 160 nauczycieli i dyrektorów placówek zostało w czwartek (13.10) wyróżnionych przez prezydenta Białegostoku podczas gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród nich znalazło się 9 pedagogów, którzy otrzymali tytuł „Nauczyciel Mądry Sercem”.

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Legionowej. Podczas gali Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Tadeusz Truskolaski wręczył 165 pracownikom oświaty. I podziękował im za poświęcenie i zaangażowanie w pracę z uczniami.

Natomiast wyróżnienia „Nauczyciel Mądry Sercem” otrzymało 9 pedagogów. To nauczyciele, którzy nieustannie mobilizują uczniów do działania, pracy i rozwoju. Cechuje ich empatia i troska o dobro każdego człowieka.

Wśród nagrodzonych znalazła się Małgorzata Bogdanowicz – pedagog w Szkole Podstawowej nr 15. Od lat prowadzi zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu. Motywuje ich do wiary w siebie, we własne możliwości, zachęca do podejmowania nowych wyzwań. Cyklicznie organizuje „Dni Rodziny”, w tym roku pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”.

– Ta nagroda to ogromne wyróżnienie i docenienie naszej pracy. Czujemy to, co robimy. Swojej pracy nie traktujemy jako zawód, a jako misję i oddanie części siebie dla dzieci, a one to doceniają – mówiła po odebraniu nagrody Małgorzata Bogdanowicz.

Pierwsze wyróżnienia „Nauczyciel Mądry Sercem” zostały wręczone piętnaście lat temu – w 2007 roku. Do tej pory prezydent Białegostoku uhonorował pracę i osiągnięcia 188 nauczycieli.

Czym jest święto edukacji? – Tego dnia pamiętamy o nauczycielach i o wszystkich ludziach, którzy biorą udział w edukacji. Obchodzimy też to święto między innymi i dla nas samych – wyjaśnia Ola, uczennica klasy III z SP nr 9. – A nauczycielom życzymy, żeby ich uczniowie byli grzeczni i jak najlepiej się uczyli. (at)