Home Wiadomości Dzień Azjatycki na UwB – spotkanie kultur Dalekiego Wschodu. Posłuchaj rozmowy!

Wiadomości

17 marca, 2026

Dzień Azjatycki na UwB – spotkanie kultur Dalekiego Wschodu. Posłuchaj rozmowy!

fot. Paweł Cybulski
Wydział Historii Uniwersytetu w Białymstoku stanie się miejscem spotkania kultur, tradycji i współczesnych zjawisk Dalekiego Wschodu. Przed nami trzecia edycja Dnia Azjatyckiego – otwartego wydarzenia organizowanego przez Studenckie Koło Kultury Azji.

W programie znalazły się wykłady, panele tematyczne, warsztaty, pokazy oraz występy artystyczne. Uczestnicy będą mogli m.in. posłuchać o historii sumo, religiach Dalekiego Wschodu czy japońskiej modzie ulicznej, wziąć udział w ceremonii parzenia herbaty, spróbować swoich sił w grach planszowych, a także zobaczyć występy taneczne, teatralne i pokazy sztuk walki.

Nie zabraknie także tematów związanych z popkulturą – od anime i webtoonów, przez k-pop, aż po współczesne kino azjatyckie. Wydarzenie potrwa przez cały dzień, a wstęp na wszystkie punkty programu jest wolny.

Z okazji Dnia Azjatyckiego zapraszamy również do wysłuchania rozmowy Radia Akadera z organizatorkami wydarzenia i ekspertką: Wiktorią Wawrzos i Barbarą Jakubowską ze Studenckiego Koła Kultury Azji oraz mgr Julią Polcyn z Zakładu Studiów Wschodnich UwB. Nasze rozmówczynie opowiadają o idei wydarzenia, jego programie oraz o rosnącym zainteresowaniu kulturą Azji wśród studentów i mieszkańców regionu.

🎧 Posłuchaj rozmowy tutaj: 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.