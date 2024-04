Dzieci z Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego odwiedziły Akaderę.

22 kwietnia, 2024

Mali studenci przyglądali się radiu „od kuchni”, uczyli się dziennikarstwa, poznali historię Akadery, oraz zasady tworzenia programu. Mogli spróbować swoich sił m.in.: w pisaniu i czytaniu informacji. Młodzi adepci dziennikarstwa radiowego mogli też sprawdzić się jako prezenterzy i zapowiedzieć swoje ulubione utwory muzyczne.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa edukacyjna Politechniki Białostockiej, która od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To już 15 edycja projektu. W jego ramach dzieci poznają zagadnienia dotyczące architektury, informatyki, inżynierii środowiska i ekonomii, co roku odwiedzają też Radio Akadera. Do tej pory w zajęciach wzięło udział ponad 1900 uczestników.

Reportaż z wydarzenia Julitty Grzywy: