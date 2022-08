Dzieci uchodźców z Białorusi i Ukrainy otrzymały wyprawki szkolne

Sierpień 24, 2022

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Plecaki z artykułami szkolnymi otrzymały dzieci z Białorusi i Ukrainy. Dzięki „Akcji wyprawka szkolna dla dzieci uchodźców” Fundacja Okno na Wschód wyposażyła 60 uczniów na nowy rok szkolny.

– Ta akcja jest ważna z dwóch powodów – mówi Łukasz Pogorzelski z Fundacji Okno na Wschód – Te plecaki mają swoją wartość. To są artykuły plastyczne, długopisy, kredki i to wszystko co się znajduje w tornistrach ma swoją wartość finansową, więc jest to konkretne wsparcie. Ta akcja ma też wymiar psychologiczny. Chcemy byście państwo pamiętali, że jesteście tutaj mile widziani. Tutaj są ludzie, dla których państwa los nie jest obojętny. W tym trudnym czasie, ale i ważnym – to jest początek roku szkolnego, pamiętajcie że jesteście we właściwym miejscu.

Wydarzenie jest częścią projektu „Aktywizacja obywatelska cudzoziemców w ramach Białostockiego Centrum Wsparcia”, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe wsparcie min. 301 cudzoziemców legalnie przebywających na terenie Polski (w tym min. 151 cudzoziemców będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej).

– Pomoc ma największą efektywność, jeśli jest kompleksowa. Chcemy aby wasze dzieci mogły korzystać z tych możliwości, które Polska stwarza w wymiarze wsparcia państwowego i publicznego, ale również w tym zakresie, które jest realizowane przez organizacje pozarządowe i ofiarność społeczną – podkreślał Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski

Fundacja Okno na Wschód oferuje uchodźcom pomoc w szerokim zakresie i są to m.in. bezpłatne kursy języka polskiego, wydarzenia kulturalne i edukacyjne, wsparcie prawne oraz psychologiczne. (hk)