27 października, 2025

Dzieci odkrywają świat biznesu w Politechnice Białostockiej. Zainaugurowano Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Inauguracja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, fot. Hanna Kość
Blisko 120 uczniów szkół podstawowych przez kilka miesięcy będzie się uczyć podstawach przedsiębiorczości i ekonomii w Politechnice Białostockiej. Na Wydziale Inżynierii Zarządzania zainaugurowano Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy.

 

Młodzi studenci odebrali indeksy, do których będą zbierać wpisy po każdych zajęciach.

– Jestem w ósmej klasie, a chodzę tutaj od czwartej klasy. Chciałabym mieć własną firmę, kiedy dorosnę. Jeszcze się zastanawiam nad pomysłem, ale bardzo mi się podobają tutejsze zajęcia. Były zajęcia z prowadzenia firmy i tam bardzo fajne plany wymyślaliśmy na strategię, żeby naszą firmę wybić. Bardzo dużo mnie to nauczyło i bardzo dużo ludzi poznałam – mówi młoda studentka Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. 

Ta edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego poświęcona jest przede wszystkim budowanie firmy, pozyskiwaniu środków na własny biznes czy motywowaniu pracowników.

 – Chcemy, żeby dzieci rozwijały się bardziej wszechstronnie pod kątem ekonomii i przedsiębiorczości również – tłumaczy dr Beata Madras-Kobus z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. – Przedsiębiorczość to jest taka cecha, która jest już pożądana i będzie pożądana, gdy dzieci wejdą na rynek pracy. W związku z tym myślę, że te początki, jeżeli dzieci zaczną się o tym dowiadywać w szkole podstawowej, to na pewno dużo na tym skorzystają.

W trakcie zjazdów rodzice i opiekunowie również będą zdobywać wiedzę m.in. o najlepszych strategiach oszczędzania na emeryturę, inwestycjach na polskim rynku, ale będą również tematy pedagogiczne np.: jak rozwijać umiejętności społeczne dzieci i młodzieży, czy jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

