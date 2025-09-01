Dzieci i młodzież rozpoczęły nowy rok szkolny- w ALO PB rekordowa liczba uczniów

1 września, 2025

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej (ALO PB) w Białymstoku rozpoczęło nowy rok szkolny 2025/2026 z imponującą liczbą 249 uczniów, w tym 82 pierwszoklasistów. To jedna z najszybciej rozwijających się szkół średnich w regionie, która łączy solidne przygotowanie do matury z możliwością zdobywania praktycznych kompetencji w nowoczesnych laboratoriach Politechniki Białostockiej.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku to szkoła, która regularnie znajduje się w czołówce rankingów edukacyjnych. Potwierdzają to sukcesy: 3. miejsce w Rankingu Perspektyw w regionie, świetne wyniki matur – m.in. najwyższe w województwie wyniki z matematyki (poziom podstawowy), informatyki (poziom rozszerzony) oraz języka angielskiego (poziom podstawowy i rozszerzony), absolwenci studiujący na prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą.

Dzięki ścisłej współpracy z Politechniką Białostocką, ALO PB wyróżnia się praktycznym podejściem do edukacji i nowoczesnym programem nauczania. To doskonały wybór dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w obszarach architektury, budownictwa, informatyki, programowania, ekotechnologii czy ekoinżynierii.

W województwie podlaskim około 200 tys. uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. Po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy uczniowie muszą przyzwyczaić się na nowo do porannego wstawania, lekcji i sprawdzianów. Powroty nie są łatwe także dla nauczycieli. Wielu z nich podkreśla, że choć cieszą się na spotkanie z uczniami, to początek roku szkolnego oznacza powrót do intensywnego rytmu pracy.

Nowe przedmioty w szkołach od września 2025

Wraz z nowym rokiem szkolnym do programu nauczania wchodzą dwa nowe przedmioty:

Edukacja obywatelska – zastąpi dotychczasową historię i teraźniejszość. Jej celem jest kształtowanie postaw odpowiedzialnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Początkowo będzie realizowana w II klasach liceów, techników i szkół branżowych, a w kolejnych latach obejmie następne roczniki.

Edukacja zdrowotna – pojawi się w szkołach podstawowych (klasy IV–VIII) oraz ponadpodstawowych. Uczniowie poznają zagadnienia związane z zdrowiem fizycznym, psychicznym i społecznym. Poruszane będą tematy m.in. zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, dojrzewania i profilaktyki zdrowotnej. W roku szkolnym 2025/2026 przedmiot jest nieobowiązkowy – rodzice mogą złożyć rezygnację z zajęć do 25 września.

Dodatkowo zmienia się wymiar zajęć z religii i etyki – od września odbywają się one tylko w wymiarze jednej godziny tygodniowo i muszą być zaplanowane na początku lub końcu dnia lekcyjnego.

Ferie zimowe 2026 – tylko trzy terminy

Nowością są także zmiany w organizacji ferii zimowych. Do tej pory obowiązywały cztery terminy, od roku szkolnego 2025/2026 będą tylko trzy. Podlaskie i warmińsko-mazurskie stracą swój stały termin ferii na przełomie stycznia i lutego.

19 stycznia – 1 lutego : Mazowieckie, Pomorskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie.

2 – 15 lutego : Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Zachodniopomorskie, Małopolskie, Opolskie.

16 lutego – 1 marca: Podkarpackie, Lubelskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Śląskie.

