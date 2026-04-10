Działania adaptacyjne dla lasów. Ogólnopolska konferencja w Białymstoku o przyszłości polskich ekosystemów leśnych

Zmiany klimatyczne, susza i presja środowiskowa to dziś jedne z największych wyzwań dla gospodarki leśnej w Polsce. O tym, jak skutecznie przeciwdziałać tym zjawiskom, dyskutowali eksperci podczas ogólnopolskiej konferencji „Działania adaptacyjne służące zachowaniu trwałości lasu w obliczu współczesnych zagrożeń środowiska”, która odbyła się w Politechnice Białostockiej. Wydarzenie zgromadziło naukowców, leśników oraz przedstawicieli administracji publicznej i instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Susza i niedobór wody największym zagrożeniem

Jednym z głównych tematów konferencji był problem niedoboru wody w lasach. Coraz dłuższe okresy bez opadów oraz wysokie temperatury wpływają negatywnie na kondycję drzewostanów i całych ekosystemów.

– Kluczowe znaczenie mają działania retencyjne, które pozwalają zatrzymać wodę w środowisku – podkreśla Piotr Banaszuk.

Eksperci zgodnie wskazują, że poprawa retencji to jeden z najważniejszych kroków w kierunku ochrony lasów przed skutkami zmian klimatycznych.

Rola nauki w ochronie środowiska

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano znaczenie współpracy między nauką a praktyką. Dzięki badaniom naukowym możliwe jest lepsze rozpoznanie skali problemów oraz wdrażanie skutecznych rozwiązań adaptacyjnych.

Jak zaznacza Mirosław Świercz, Politechnika Białostocka od lat rozwija kierunki związane z leśnictwem i ochroną przyrody, kształcąc specjalistów przygotowanych do pracy w zmieniających się warunkach środowiskowych.

Nowa polityka klimatyczna i wsparcie systemowe

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jak informował Paweł Jaworski, trwają prace nad nową polityką odporności klimatycznej państwa, która obejmie również gospodarkę leśną.

Planowane zmiany mają ułatwić realizację projektów retencyjnych oraz zwiększyć wykorzystanie środków europejskich na działania związane z ochroną środowiska.

Współpraca kluczem do skutecznych działań

Znaczenie współdziałania różnych środowisk podkreślał także Tadeusz Wilczyński z Lasów Państwowych. Eksperci zgodnie wskazują, że tylko połączenie wiedzy naukowej z doświadczeniem praktyków pozwoli skutecznie chronić lasy.

Od teorii do praktyki

Konferencja obejmowała nie tylko część referatową, ale również wizje terenowe w nadleśnictwach Czarna Białostocka i Krynki. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak w praktyce wdrażane są działania adaptacyjne oraz jakie przynoszą efekty.

(pc)