Działaj lokalnie z akcją „Masz głos”

27 lutego, 2023

Joanna Zubrycka ze statuetką „Super głos”, fot. Hanna Kość Joanna Zubrycka ze statuetką „Super głos”, fot. Hanna Kość

Nieformalne grupy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, grupy sąsiedzkie czy wszyscy, którzy chcą działać lokalnie, mogą się zgłaszać do ogólnopolskiej akcji „Masz głos”.

W ramach projektu będzie można zmienić najbliższe otoczenie oraz nauczyć się jak współpracować z władzami i angażować innych do działania.

– Jeśli jest się jakąś grupą. które chce coś załatwić dla swojej społeczności, chce coś zrobić, trochę nie wie jak należy to zrobić np. ustawić ławkę przed blokiem, zrobić coś związanego z zielenią, przekonać do czegoś władze miasta czy gminy, to ta akcja jest dla tych osób – przekonuje Agnieszka Maszkowska, prezes Fundacji SocLab, podlaski koordynator konkursu „Masz głos”.

Fundacja SocLab bierze pod skrzydła takie grupy i przez 10 miesięcy opiekuje się nimi. Organizowane są szkolenia, warsztaty, wsparcie prawne czy informacyjne.

W poprzedniej edycji programu Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Supernova z Białegostoku biorąc udział w akcji otrzymało nagrodę w kategorii „Super głos”. Zorganizowali białostocką kawiarenkę artystyczną, czyli cykl spotkań dla podlaskich twórców z pracownikami kultury i magistratu. Poza statuetką założyciele Stowarzyszenia Supernova otrzymali 3 tysiące złotych na dalsze działania oraz dużo wiedzy.

– Mieliśmy sporo spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych. Były fajne warsztaty z pozyskiwania funduszy, ale też z zarządzania organizacją. Poznaliśmy mnóstwo inspirujących osób, które też działają w swoich regionach. Pomoc ze strony koordynatorów była znacząca – mówi Joanna Zubrycka, współzałożycielka Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych Supernova

Rekrutacja do tegorocznej edycji Masz głos trwa do 5 marca. Zgłaszać się można poprzez formularz internetowy. (hk)