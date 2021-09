Działacze Polski 2050 pytają wojewodę podlaskiego o stan bezpieczeństwa w regionie

Wrzesień 2, 2021

Panuje chaos informacyjny na temat bezpieczeństwa publicznego w województwie podlaskim – uważają lokalni działacze ruchu Polska 2050, którzy zwrócili się do wojewody z oficjalnym pismem w tej sprawie.

W dokumencie proszą wojewodę o udzielenie odpowiedzi na temat stanu wyjątkowego, o wprowadzenie którego w części nadgranicznej województwa podlaskiego do prezydenta RP zwrócił się rząd.

Dlatego Maciej Żywno z Polski 2050 pyta; czy wszystkie możliwe środki służące do uszczelniania granic zostały już wykorzystane oraz co dla mieszkańców Podlaskiego oznacza wprowadzenie stanu wyjątkowego?

– Ruch Polska 2050 jest jak najbardziej za pełnym bezpieczeństwem polskich granic. To oznacza, że wszystkie użyte narzędzia będą otrzymywały poparcie pod warunkiem, że mieszkańcy dokładnie będą wiedzieli jaki jest stan bezpieczeństwa w regionie i czy zostały wykorzystane wszystkie narzędzia, oprócz stanu wyjątkowego, które mogłyby to bezpieczeństwo zapewnić. Skoro w strefie nadgranicznej, zarówno wojewoda jak minister MSWiA mogą rozporządzeniem wprowadzić określone nakazy, ograniczenia, użyć sił, środków służb mundurowych, to dlaczego wykorzystywane jest grube narzędzie, które ogranicza także swobody obywatelskie – dodawał Maciej Żywno.

Działacze Polski 2050 w piśmie do wojewody pytają również o sytuację ratowników medycznych, ponieważ ponad ich setka zrezygnowała z pracy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Przedstawiciele ruchu chcą wiedzieć czy będzie miał kto jeździć do pacjentów. (ea)