„Dziady” w reżyserii Piotra Tomaszuka nagrodzone Złotym Ryngrafem

Marzec 2, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Spektakl „Dziady” w wykonaniu supraskiego Teatru Wierszalin znalazł się w gronie wyróżnionych Złotym Ryngrafem. Nagrodę wręczono podczas gali I Festiwalu Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość”.

Wyróżniony spektakl to „Dziady – Noc pierwsza”, inscenizacja dramatu Adama Mickiewicza, zrealizowana na podstawie „Dziadów cz.IV”, z elementami części drugiej. Premiera sztuki odbyła się w 2016.

Rok później powstały „Dziady – noc druga” w oparciu o trzecią część mickiewiczowskiego dramatu.

Do tej pory spektakle były doceniane na takich festiwal jak Zderzenie Teatrów w Kłodzku czy „Klamra” w Toruniu.

Dyrektor Wierszalina, reżyser „Dziadów” Piotr Tomaszuk o pracy nad spektaklami mówił, że „przeczytać Mickiewicza – to jedno. Zrozumieć Mickiewicza – to drugie. Ale usłyszeć Mickiewicza, to coś jeszcze zupełnie innego”. Natomiast podczas odbierania złotego Ryngrafu Piotr Tomaszuk podkreślał, że Mickiewicz jest wołaniem o wolność.

– Nie byłoby Romantyzmu bez utraty wolności. Mickiewicz jest wołaniem o wolność w niewoli i dlatego jest taki ważny dla nas wszystkich – mówił Piotr Tomaszuk.

Premiery telewizyjne spektakli Teatru Wierszalin „Dziady – Noc Pierwsza” oraz „Dziady – Noc druga” odbyły się w listopadzie ubiegłego roku na antenie TVP Kultura.

Laureatów Złotych Ryngrafów wybrano spośród blisko stu produkcji zrealizowanych w latach 2018-2020 przez Telewizję Polską. Nagrody przyznano w sześciu kategoriach m.in. Koncert i Widowisko, Teatr, Film i serial fabularny, Film i serial dokumentalny. (ea/mc)