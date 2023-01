Dyrektor BCO, a także USK w Białymstoku wyróżnieni w prestiżowym konkursie

Styczeń 26, 2023

Białostockie Centrum Onkologii, fot. Małgorzata Turecka Białostockie Centrum Onkologii, fot. Małgorzata Turecka

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borkowska została nagrodzona w prestiżowym konkursie medycznym. W plebiscycie tym wyróżniono także Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Ideą konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia -Liderzy Medycyny” jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które szczególnie wyróżniły się w polskiej medycynie.

Dyrektor BCO dostała wyróżnienie w kategorii Menedżer Roku 2022 w Ochronie Zdrowia. USK wyróżniono zaś w kategorii Lider Roku w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital.

Magdalena Borkowska, podkreśla, że przyznana nagroda jest motywacją do działania.

– Jako dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii zobowiązuje się do kontynuowania naszej misji, którą jest dostarczanie najwyższej jakości opieki medycznej dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi. Nadal będziemy inwestować w nowoczesne technologie, kształcić i rozwijać nasz zespół medyczny oraz prowadzić działalność profilaktyczną i edukacyjną. Wszystko po to, by zwiększać efektywność leczenia i poprawiać jakość życia naszych pacjentów”- powiedziała Magdalena Borkowska.

Kandydatów zgłaszały organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także osoby indywidualne. (mt)