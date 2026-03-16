Dyplomatoria 2026 na Politechnice Białostockiej. Absolwenci odebrali pamiątkowe dyplomy!

16 marca, 2026

fot. Maciej Giedrojć-Juraha/PB

Ponad dwieście osób odebrało pamiątkowe dyplomy podczas uroczystych Dyplomatoriów na Politechnice Białostockiej. W wydarzeniu wzięli udział absolwenci sześciu wydziałów uczelni, ich rodziny, a także przedstawiciele władz akademickich. Uroczystość była symbolicznym podsumowaniem kilku lat intensywnej nauki oraz początkiem kolejnego etapu – kariery zawodowej.

Dyplomatoria 2026 na Politechnice Białostockiej

Podczas tegorocznej ceremonii 205 absolwentów odebrało pamiątkowe dyplomy ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich. Absolwenci wystąpili w tradycyjnych togach i biretach, celebrując swój sukces w obecności bliskich oraz społeczności akademickiej.

Dyplomy wręczył dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej. Wydarzenie było nie tylko podsumowaniem edukacji, ale także okazją do wyróżnienia studentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.

Najlepsi absolwenci Politechniki Białostockiej

Nagrody za najwyższą średnią ocen otrzymali najlepsi absolwenci z poszczególnych wydziałów uczelni:

mgr inż. arch. Klaudia Kuliś – kierunek Architektura, Wydział Architektury

inż. Marlena Chrabołowska – kierunek Inżynieria Środowiska, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

inż. Wojciech Magnuszewski – kierunek Elektrotechnika, Wydział Elektryczny

inż. Adam Rogowski – kierunek Informatyka, Wydział Informatyki

inż. Oliwia Zaczkiewicz – kierunek Zarządzanie i Inżynieria Usług, Wydział Inżynierii Zarządzania

inż. Grzegorz Niewiarowski – kierunek Mechatronika, Wydział Mechaniczny

Ponad 1600 obronionych prac dyplomowych w 2025 roku

W 2025 roku 1666 studentów Politechniki Białostockiej obroniło swoje prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie. Wśród nich znaleźli się także studenci międzynarodowej szkoły inżynierskiej International School of Engineering.

Tematy prac dyplomowych były bardzo różnorodne, jednak wszystkie łączył ich praktyczny charakter. Studenci opracowywali między innymi:

aplikację wspomagającą analizę porównawczą spółek giełdowych,

projekt ogrodu sensorycznego,

projekt instalacji elektrycznej w domu pasywnym dostosowanym do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Nowoczesne kształcenie inżynierów

Politechnika Białostocka stawia na praktyczne przygotowanie studentów do pracy zawodowej. Programy studiów są tworzone we współpracy z przedsiębiorstwami, dzięki czemu odpowiadają na aktualne potrzeby rynku pracy.

Studenci zdobywają doświadczenie już od pierwszych semestrów nauki. Na przykład na Wydziale Mechanicznym mogą projektować i testować działające prototypy urządzeń już na początku studiów.

Dużą rolę w nowoczesnym kształceniu odgrywa także Smart Factory Lab – Laboratorium Inteligentnych Systemów Produkcyjnych, otwarte w marcu 2026 roku. To nowoczesna przestrzeń dydaktyczna wyposażona w zaawansowaną linię produkcyjną oraz technologię cyfrowego bliźniaka. Studenci uczą się tam pracy w standardach Przemysłu 4.0 i 5.0.

– Kształcimy inżynierów, dlatego szczególną wagę przykładamy do tego, aby mieli oni możliwość rozwijania swoich pasji, kreatywności oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów inżynierskich – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

Studenci Politechniki Białostockiej szybko znajdują pracę

Uczelnia wspiera studentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów. Organizowane są praktyki, staże oraz targi pracy, które umożliwiają bezpośredni kontakt z pracodawcami.

Jak podkreślają władze uczelni, około 60 procent absolwentów Politechniki Białostockiej rozpoczyna pracę jeszcze podczas studiów.

– Jakość naszych kierunków studiów idzie w parze z oczekiwaniami przedsiębiorców oraz rozwojem współczesnej technologii – mówi dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB.

Symboliczne zakończenie studiów

Tegoroczne Dyplomatoria odbyły się 13 marca 2026 roku. Po przemówieniach władz uczelni i wręczeniu dyplomów absolwenci zgodnie z akademicką tradycją wyrzucili birety w górę, symbolicznie kończąc etap studiów.

Uroczystość została zorganizowana przez Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej, które wspiera studentów oraz absolwentów w planowaniu ścieżki zawodowej. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

(pc)