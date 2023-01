Dyplomatoria 2023 – uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom PB już w marcu

Styczeń 16, 2023

Dyplomatoria 2019, źródło: Politechnika Białostocka

24 marca na Politechnice Białostockiej odbędą się Dyplomatoria, czyli uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom uczelni.

Chętni, którzy chcieliby wziąć udział w tym wydarzeniu do 15 marca muszą się zarejestrować, a do 17 marca obronić się. Wydarzenie organizuje zespół Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej.

– To jest wydarzenie bardzo podniosłe. Każdy z uczestników otrzymuje na wejściu togę wraz z biretem, którą nakłada przed wejściem na aulę. Później wszyscy uczestnicy w obecności władz uczelni, władz wydziału, swoich promotorów otrzymują z rąk rektora i dziekana dyplom ukończenia studiów i listy gratulacyjne z tym związane – mówi kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej, Mateusz Adaszczyk. – Całe wydarzenie przebiega w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze. Ta nasza politechniczna rodzina pokazuje, że emocji nie brakuje – dodaje.

Dyplomatoria nawiązują do tradycji na amerykańskich uczelniach, gdzie hucznie świętuje się koniec szkoły.

– Standardem się przyjęło, że tak dużą wagę się przykłada do inauguracji roku, a do tego zakończenia troszkę mniej. My chcemy to de facto zmienić, bo to zwieńczenie tych 3,5 roku czy 5 lat, które człowiek poświęca nauce, z naszej perspektywy powinny się zakończyć w odpowiedni sposób. I dlatego robimy takie wydarzenie. Nasi absolwenci zapraszają swoje rodziny cieszą się wspólnie, robią zdjęcia – dodaje.

Dyplomatoria pierwszy raz odbyły się w 2019 roku. Do zeszłego roku ich organizację uniemożliwiała pandemia. (mt)