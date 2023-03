Dyplomatoria 2023 – inżynierowie i magistrzy odebrali dyplomy Politechniki Białostockiej

24 marca, 2023

Dyplomatoria na Politechnice Białostockiej, źródło: Politechnika Białostocka Dyplomatoria na Politechnice Białostockiej, źródło: Politechnika Białostocka

Ponad 150 absolwentów studiów inżynierskich oraz magisterskich Politechniki Białostockiej uroczyście odebrało w piątek (24.03) dyplomy ukończenia studiów. W Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym trzeci raz w historii uczelni odbyły się Dyplomatoria.

Dyplomatoria to wydarzenie organizowane przez Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej nawiązujące do tradycji na amerykańskich uczelniach, gdzie hucznie świętuje się koniec szkoły. Ubrani w togi i birety absolwenci otrzymują dyplomy ukończenia studiów z rąk rektor uczelni, a także dziekana swojego wydziału.

– Dyplom uczelni wyższej jest dowodem na to, że mieli Państwo okazję w życiu się czegoś nauczyć – powiedziała na wstępie uroczystości do zebranych w auli absolwentów prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Dyplom wyższej uczelni upoważnia do niczym nieskrępowanego korzystania z nabytej wiedzy. Myślę, że uzupełniliśmy tę wiedzę o świadomość, że trzeba się rozwijać przez całe życie. Przede wszystkim jednak dyplom wyższej uczelni dla Państwa ma być przepustką do bardzo dobrego zawodu, do bardzo ciekawej praktycznej kariery zawodowej, którą myślę, że Państwo doskonale sobie ukierunkują i wykreują – dodała rektor.

Aula Wydziału Elektrycznego wypełniona była niemal po brzegi. Uroczystość zgromadziła nie tylko odbierających dyplomy absolwentów uczelni oraz ich rodziny, ale także pracowników Politechniki Białostockiej.

– Gdyby nie pandemia to dzisiaj bylibyśmy przynajmniej na szóstych Dyplomatoriach. W auli wypełnionej po brzegi ponad 150 absolwentów wszystkich kierunków naszej uczelni odebrało dyplomy ukończenia studiów – powiedział Mateusz Adaszczyk, kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej.

Podczas Dyplomatoriów rozstrzygnięto także konkurs na Najlepszego Absolwenta Politechniki Białostockiej oraz wyróżniono laureatów Konkursu o nagrodę Rady Przedsiębiorców na najlepszą pracę dyplomową Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

– Nasza uczelnia jest najlepszą uczelnią techniczną w Polsce północno-wschodniej, która zapewnia wykształcenie na wysokim, europejskim poziomie. Nasi absolwenci świetnie odnajdują się na rynkach pracy, nie tylko w kraju, ale są także cenionymi specjalistami także za granicą, czego dowodem są liczne odznaczenia naszych absolwentów, z czego jesteśmy bardzo dumni – powiedział prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej. (mt)

Relację z Dyplomatoriów 2023 przygotowała Małgorzata Turecka: