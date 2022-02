Dyplomatoria 2022 – uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom PB

Luty 21, 2022

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

W przyszłym miesiącu na Politechnice Białostockiej odbędą się Dyplomatoria – uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom PB.

– Pod słowem „Dyplomatoria” kryje się tylko i aż ukończenie studiów oraz otrzymanie dyplomu. To jest uroczystość, podczas której wszyscy nasi studenci, a właściwie już absolwenci otrzymają dyplom z rąk pani rektor oraz dziekana swojego wydziału. Robimy to po to, żeby uczcić tę chwilę, trzy i pół roku studiowania, ciężkiej pracy, egzaminów. Na uczelniach powinno świętować się nie tylko początek roku akademickiego, ale także zakończenie studiów, bo to również jest sukcesem – wyjaśniał kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Mateusz Adaszczyk

Aby wziąć udział w uroczystości należy wcześniej się zarejestrować.

– Wydarzenie odbędzie się 25 marca, niemniej jednak, żeby wziąć w nim udział trzeba się wcześniej zarejestrować, do 13 marca, a obronić się najpóźniej do 18 marca – dodawał Mateusz Adaszczyk.

Dyplomatoria odbyły się raz, w 2019 roku, później ich organizację uniemożliwiła pandemia. (ea)